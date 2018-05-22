Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu. Bu kapsamda AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı.

MEHMET METİNER: KIRGIN DEĞİLİM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner,"Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler.

Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran’da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir." dedi.

ŞAMİL TAYYAR: DURMAK YOK YOLA DEVAM

Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise 'AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.