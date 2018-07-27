AK Parti, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında partiye hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık dava açtı.

Dava dilekçesinde, Şık'ın iki birleşim Meclisten çıkarma cezası aldığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Davalının yapmış olduğu konuşmada iktidar partisi olan müvekkil Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında sarf ettiği ifadelerin ve iddiaların tamamı gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Bu tarz asılsız iddialarla gündeme gelmek, davalının mensubu bulunduğu partinin siyasi ideolojisi haline gelmiştir. Davalının, davaya konu açıklamalarında bahsettiği hususlar akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hakaret ve iftira kastıyla ortaya atılmış asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde, açıkça müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden mahiyettedir.

Bu çerçevede davalı Ahmet Şık'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır."

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİ"

Dilekçede, Şık'ın "akla, mantığa, vicdana aykırı iddialarının kabul edilebilir olmadığı", "bu iddialarla açık ve galiz hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve suç isnadında bulunduğu" ifade edildi.

Şık'ın, siyasi eleştiri adı altında yapılan, fakat orantısız ve gerekli olmayan sözler içeren konuşmasının "düşünce açıklaması ve eleştiri" olarak kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede, "bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde kişilik değerlerinin, hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı" belirtildi.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Şık'ın, bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği" ifade edilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu'nda, "terörle mücadelede" yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde yapılan görüşmelerde söz almış ve şunları söylemişti:

"En azından ne olduğunuz, bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli: İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz".

HDP milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında sarfettiği "Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tepki göstermişti.







