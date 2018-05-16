AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu “Ne Oluyor” programına katılan Babuşçu, canlı yayında “Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkmasını ve özgürce propaganda yapmasını isterim” ifadelerini kullandı.









DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI BAŞVURMUŞTU

Demirtaş'ın avukatları, dün tutuklu olduğu dosyanın görüşüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunmuştu. Dilekçede, serbest seçim hakkının Anayasa'nın 67'nci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir numaralı ek protokolünün 3'üncü maddesince güvence altına alındığı hatırlatılarak, "Seçimlerin temel faaliyeti propaganda ve tanıtım faaliyetidir. Eşitlik ve serbestlik ilkesinin hayata geçmesi açısından tüm adayların tam bir serbestlikle ve eşit şekilde propaganda olanaklarından yararlanması, kendi programını seçmenin bilgisine sunması gerekir. Bu şekilde serbestçe oluşacak kamuoyu sonrasında, seçmen gizli oyla seçimini yapar ve bu suretle demokratik sistemlerin tanımlayıcısı olan etkin siyasal makamların seçimle belirlenmesi ilkesi gerçekleşmiş olur" ifadeleri kullanılmıştı.



