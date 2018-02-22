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AK Partili Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Esat Öztürk bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

22 Şubat 2018, Perşembe 09:53
AK Partili Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bıçaklı saldırı
Ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alınan Aktürk'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal medyada olayın ağaç kesme kavgasının sonucunda gerçekleştiği iddia edildi. Görgü tanıkları, Esat Öztürk'ün yol çalışması sırasında bir vatandaş tarafından bıçaklandığını söyledi. Öztürk Ambulans helikopter ile Kayseri'ye getirilirken, Öztürk ile beraber bir belediye görevlisinin de bıçaklandığı öğrenildi. Saldırganın başkanla yol yapımı nedeniyle kesilen ağaçları yüzünden tartıştığı iddia edildi. 


ESAT ÖZTÜRK KİMDİR?


1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu.

İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı.

1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı.

1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.

1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.

1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı.

1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği ‘nin açmış olduğu onlarca‘’Belediye Akademisinde’ belediyecilikle ilgili eğitimler aldı .

Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayrıntılar geliyor...


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