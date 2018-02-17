AK Partili ilçe başkanı hayatını kaybetti

GEÇEN AY AMELİYAT OLMUŞTU

Mine Bozkurt

cuma akşam saatlerinde kanser nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Çakıroğlu, geçen ay da geçirdiği bir rahatsızlık sonucu ameliyat olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Çakıroğlu’nun ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.TOBB Türkiye İnşaat Yapımcıları Meclis Üyesi de olan Çakıroğlu aynı zamanda 2 yıldır AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevini de yürütüyordu.