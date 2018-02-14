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AK Partili Metin Külünk'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP hakkında bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktaki ömrünün çok uzun olmadığını ileri süren Külünk, "Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018, Çarşamba 09:34
AK Partili Metin Külünk'ten bomba Kılıçdaroğlu iddiası
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CNN Türk’te Şirin Payzın'a konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir iddia ortaya attı. AK Partili vekil CHP'de Kılıçdaroğlu yerine geçmesi için bir ismin hazırlandığını söyledi. 



Külünk şunları söyledi:

Külünk, “CHP’nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP’nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası sözkonusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak ‘ben de onunla bir arada olabilirim’ der; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır” ifadelerini kullandı.


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