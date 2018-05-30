AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop NTV'de soruları yanıtladı.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ) "Bu sistem güçlü Meclis'i gerektiriyor. Kabinedeki birçok arkadaşımız güçlü Meclis için aday gösterildi. Yasama çalışmaları bütünüyle Meclis'te olacak. Şimdi yasamayı Meclis belirleyecek, daha önce hükümet belirliyordu. Aday listelerimizle de güçlü Meclis istediğimizi göstermiş olduk."

(Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi )"24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi diye yeni bir düzenleme olacak. Yeni sistemde KHK yok. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, KHK kadar güçlü değil. Kanunun üstünde değil. KHK ile düzenlenen bakanlık teşkilatlarının kaldırılması lazım. Seçimden sonra yetki kanunu bir nevi mıntıka, zemin temizliği için kullanılacak. Yetki kanunun kullanılacağı zaman dilimi 24 Haziran'a kadar. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise, 24 Haziran'dan sonra kullanılacak. Yetki Kanunu önümüzdeki günlerde yürürlüğe girer."

(AYM'nin seçim ile ilgili kararı )"Seçimi etkileyecek bir husus yok. Seçimde uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler bunlar. AYM iptal kararı verirse, YSK bunu daha önceki tehamülleri ile uygulayacaktır. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmaz."

(Sandıkların taşınması) "AK Parti'ye oy çıktığı için hayvanların ağırların yakıldığını biliyoruz. Bizim amacımız seim sonrası tehditlerin önünü kapatmak. Bunu kullanıp kullanmamak seçim YS'nın lüzum görmesiyle ilgiliydi. HDP'nin yüksek oy aldığı yerlerle ilgili vatandaşların bu oyların tehditle alındığına dair iddiaları var. Seçmen iradesinin tehditle saptırıldığını, gizli oy ilkesinin gerçekleşmediği söyleniyor. YSK, tehditin önüne geçmek için bu kararı aldı"

(Anket açıklaması) "İlk turda biter. Cumhurbaşkanımızı milletimiz güçlü bir destekle yeniden seçecektir. Anketler de, saha çalışmaları da bunları gösteriyor. Anketlerin bazıları seçim öncesi manipülatif oluyor. Seçim sonucuna en yakın sonucu bulan firma diyorlar, nasıl bulmuş? Seçime günler kala yapmış anketi, daha öncekilerde alakası yok. Bizim sandık yönetimine kadar sahada birimlerimiz var. AK Parti'nin Meclis'te büyük bir çoğunlukla temsil edileceğine inanıyoruz. Diğer partilere bakıyoruz, sistem değişikliğinden haberdar değiller. CHP seçim beyannamesi açıklıyor, Kılıçdaroğlu açıklıyor. O icraatleri yerine getirecek olan kim, Muharrem İnce. Ama partinin genel başkanı açıklıyor. Eski sisteme göre hareket ediyorlar. Kısa veya orta vadede eski sisteme döneceklerini iddia ediyorlar. Yeni sistemi kabul etmişler. Ya dönemezseniz."

(Demirtaş'ın tutukluluğu )" Teorik olanı hukukçular söyler, aslolan tutuksuz yargılanmaktır. Prensip olarak söylenebilir. Sayın Demirtaş hala milletvekili. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tutuklanmış değil. Öyle olsaydı, bu tartışma anlamlı olabilirdi. Fakat zaten daha önceden tutuklanmış, aday gösterilmiş. Tutuklu şahış aday gösterilince serbest mi bırakılsın? 100 bin imza ile vatandaşlar tutukluları aday göstersin, dışarı çıkarsın. Böyle bir yol olabilir mi? Siz zaten tutuklu birini aday gösteriyorsunuz. Madem sahada olsun diyorsunuz, tutuksuz birini aday gösterin. Eş genel başkan yapmadılar, cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Bunu kullanmaya çalışıyorlar."

(Af açıklaması )"Af ile bizim gündemimizde bir çalışma yok. Başbakanımız da, cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bu ayrıca ele alınması gereken bir konu."