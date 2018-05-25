Beyannamedeki maddeler özetle şöyle:

EK GÖSTERGE ARTACAK

● Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız.

ENFLASYON DÜŞECEK

● son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ortadan kaldıracağız. 9 yeNİ HavalİMaNI ● İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını hizmete açacağız.

UZAYA İKİ UYDU

● 2020 ve 2021 yıllarında 2 yeni uyduyu daha uzaya göndererek bu alandaki yerimizi perçinleyeceğiz.

OTOYOL PROJELERİ

● Otoyol ağımızı 2 katına çıkaracağız. Hızlı tren hatları süratle bitirilecek.

İRFAN MERKEZİ VE CEMEVİ

● yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimiz ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.

TAM GÜN EĞİTİM

● Gelecek yıl tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecek. Müfredatı güncelleyeceğiz.

DAHA ÇOK DEMOKRASİ

● 24 Haziran sonrası demokrasimizi daha da geliştireceğiz.

HER İLE DOĞALGAZ

● Kültür merkezi olmayan, doğalgaz kullanmayan il ve ilçemiz kalmayacak.

OHAL SÜRECEK

● OHal milli güvenlik sağlanana kadar devam edecek.