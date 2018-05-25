AK Parti'nin 24 Haziran Beyannamesi
Erdoğan “‘Vakit Türkiye Vakti’ sloganıyla yola çıkıyoruz. Seçimi yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz” diyerek dün seçim beyannamesini açıkladı.
Beyannamedeki maddeler özetle şöyle:
EK GÖSTERGE ARTACAK
● Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız.
ENFLASYON DÜŞECEK
● son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ortadan kaldıracağız. 9 yeNİ HavalİMaNI ● İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını hizmete açacağız.
UZAYA İKİ UYDU
● 2020 ve 2021 yıllarında 2 yeni uyduyu daha uzaya göndererek bu alandaki yerimizi perçinleyeceğiz.
OTOYOL PROJELERİ
● Otoyol ağımızı 2 katına çıkaracağız. Hızlı tren hatları süratle bitirilecek.
İRFAN MERKEZİ VE CEMEVİ
● yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimiz ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.
TAM GÜN EĞİTİM
● Gelecek yıl tüm okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecek. Müfredatı güncelleyeceğiz.
DAHA ÇOK DEMOKRASİ
● 24 Haziran sonrası demokrasimizi daha da geliştireceğiz.
HER İLE DOĞALGAZ
● Kültür merkezi olmayan, doğalgaz kullanmayan il ve ilçemiz kalmayacak.
OHAL SÜRECEK
● OHal milli güvenlik sağlanana kadar devam edecek.