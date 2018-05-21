MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan istişareler sonucunda seçimler 24 Haziran 2018'e çekilmişti. Bu tarihin ardından partiler seçim telaşına düşmüştü. MHP ve CHP Milletvekili listelerini açıkladı. İki parti de Milletvekili listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. AK Parti de 600 kişilik listesini YSK'ya teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın listede sürpriz isimlere yer vereceği öğrenildi. Liste birazdan açıklanıyor.



