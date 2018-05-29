24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmalarını tüm hızıyla yürüten AK Parti Ankara teşkilatı hafta sonu aldığı acı bir haberle sarsıldı.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORDU

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda gönüllü olarak seçim çalışması yürüten 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Nuriye Alışlı, Güzelkent Mahallesi'nde sandık çalışması ve ev ziyareti yaptığı sırada fenalaştı. Mahalledeki bir parkta kendisini bekleyen partililerin yanına giden Alışlı, arkadaşlarına 'İyiyim' dedikten sonra bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansla hemen Sincan Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Nuriye Alışlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAŞKAN TUNA DA KATILDI

AK Parti Etimesgut teşkilatının sevilen bir ismi olan ve Nuriye Abla olarak bilinen Alışlı'nın cenazesi dün Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi. Alışlı'nın cenazesine; AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Barış Aydın katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Nuriye Alışlı'nın acılı evlatları ile yakından ilgilenerek taziyelerini iletti. (Sabah)



