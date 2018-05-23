Ak zambağın yağının kilogramı 5 bin eurodan satılıyor

Özel sektörden 12 yıl önce emekli olan Fikret Aydemir, hobi amacıyla ak zambak üretmeye başladı. Zamanla üretimini artıran Aydemir, bugün 3 dönüm alanda bu çiçeği yetiştiriyor.

Aydemir, ürettiği ak zambakların kilogramını 120 liraya, yağını ise 5 bin eurodan satıyor.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ak zambak yetiştirmeyi çocukluk yıllarından itibaren istediğini söyledi.

Elinde çok az ak zambak çiçeği tohumu bulunduğunu belirten Aydemir, "2006 yılında emekli olduktan sonra bunları çoğaltmaya başladım. Ak zambağı bir tane dikmiştim. Tohumumuz 70-80 oldu. Yıllar geçtikçe çoğaldı." dedi.

"700 KİLOGRAM ÇİÇEKTEN 1 KİLOGRAM YAĞ ÇIKIYOR"

Arazisinde 2 bin 500 civarında ak zambak bulunduğunu belirten Aydemir, "Ak zambağın kilogramı 120 lira. Yağının kilogramı ise 5 bin avro. Özellikle Fransızlar çok rağbet gösteriyor. Kozmetik sektörü ve parfüm yapımında kullanılıyor. 700 kilogram çiçekten 1 kilogram yağ çıkıyor. Bahçemdeki çiçeklerden 1 kilogram zambak yağı elde ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Tokat'ta sadece kendisinin yetiştirdiği ak zambağın mayıs-haziran aylarında çiçek açtığını kaydetti.