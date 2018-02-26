Akademisyeni en çalışkan üniversite belli oldu

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

Senim Tanay

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen devlet üniversitelerinin "Akademik Performans Raporu"nda geçen yılın dördüncüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri birinciliğe yükseldi.ÜNİAR kurucularından Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ, üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye'deki 108 devlet üniversitesinin veri tabanına ulaşarak, 3 yıldır akademisyeni en çalışkan üniversiteleri belirledi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, üniversitelerinin izniyle kurdukları ÜNİAR olarak Türkiye'de 108 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin dahil edildiği "Akademik Performans Raporu"nu tamamladıklarını söyledi.Yücel, üniversitelerin akademisyenlerinin neler yaptığının resmini çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, akademik teşviğin bir anlamda kişilerin akademik performanslarında bir artışa vesile olduğunu anlattı.Ülkede çok başarılı üniversiteler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cemil Yücel şunları kaydetti:Prof. Dr. Cemil Yücel, hazırladıkları detaylı rapora ulaşmak isteyen ilgililerin www.uniar.net sitesi adresinde çalışmalarını bulabileceklerini belirtti.