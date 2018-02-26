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Akademisyeni en çalışkan üniversite belli oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan, 108 devlet üniversitesindeki akademisyenlerin dahil edildiği "Akademik Performans Raporu"na göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri birinci oldu

26 Şubat 2018, Pazartesi 17:44
Akademisyeni en çalışkan üniversite belli oldu
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen devlet üniversitelerinin "Akademik Performans Raporu"nda geçen yılın dördüncüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri birinciliğe yükseldi.

ÜNİAR kurucularından Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ, üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye'deki 108 devlet üniversitesinin veri tabanına ulaşarak, 3 yıldır akademisyeni en çalışkan üniversiteleri belirledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, üniversitelerinin izniyle kurdukları ÜNİAR olarak Türkiye'de 108 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin dahil edildiği "Akademik Performans Raporu"nu tamamladıklarını söyledi.

Yücel, üniversitelerin akademisyenlerinin neler yaptığının resmini çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, akademik teşviğin bir anlamda kişilerin akademik performanslarında bir artışa vesile olduğunu anlattı.

İŞTE O ÜNİVERSİTELER

Ülkede çok başarılı üniversiteler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cemil Yücel şunları kaydetti:

"Bir üniversite var uzakta, görmesek de duymasak da başarılı. Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri, akademik performansta Türkiye birincisi oldular. İskenderun Teknik Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi ise üçüncü sırada bulunuyor. Fakülte bazındaki araştırmalarda denizcilik alanında Bandırma Üniversitesinin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Dişçilik alanında birinci sırada Kırıkkale Üniversitesi yer alıyor. Eczacılık alanında Dicle Üniversitesi, eğitim fakültesi alanında Ahi Evran Üniversitesi, edebiyat alanında Necmettin Erbakan Üniversitesi, fen alanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, fen ve edebiyat birleşik alanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi, güzel sanatlar alanında Balıkesir Üniversitesi, hukuk alanında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, işletme ve iktisat alanında Anadolu Üniversitesi, ilahiyat alanında Hitit Üniversitesi, iletişim alanında Çanakkale Üniversitesi, konservatuar alanında Sakarya Üniversitesi, tıp alanında ise Ege Üniversitesi akademisyenlerinin birinci sırada olduğunu belirtmek isterim."

Prof. Dr. Cemil Yücel, hazırladıkları detaylı rapora ulaşmak isteyen ilgililerin www.uniar.net sitesi adresinde çalışmalarını bulabileceklerini belirtti.


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