Akaryakıta artık zam yok

Hükümet, dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın tüketicilere yansımaması için önemli bir adım attı. Zam gerektiğinde bu miktar kadar ÖTV oranında indirim yapılacak. Akaryakıt fiyatları artmayacak.

KARAR ÇIKTI

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; benzin, motorin, LPG'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış tutarlarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda, bu malların tabi olduğu ÖTV, artış tutarı kadar azaltılacak. Petrol fiyatları ve dövize bağlı azalış durumunda ise ÖTV, dün itibarıyla geçerli vergi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıttaki ÖTV'de eşel mobil sistemine geçildiğini belirterek, sistemi şöyle anlattı: "Bu sistemle petrol fiyatlarında ve kurda meydana gelebilecek değişimler karşısında vergi miktarları, değişimin yönüne bağlı olarak ters orantılı çalışacak. Petrol fiyatları ve döviz kurları yukarı giderse ve bu nedenle akaryakıta zam yapılması gerekirse bu miktar kadar vergi indirimi gerçekleştirilecek. Sistemde tersi de geçerli olacak. Petrol ve döviz aşağı doğru gelmeye başlarsa ÖTV tutarları tekrar yukarı yönlü değişime uğrayacak. Vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak ama yukarı giderken şimdi uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılamayacak."

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