Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi

Maliye Bakanı Naci Ağbal , AA’ya yaptığı açıklamada, uygulamayla bugün itibarıyla geçerli ÖTV tutarlarını tavan olarak belirlediklerine dikkati çekerek, “Eşel mobil ÖTV sisteminde vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak ama yukarı giderken bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılamayacak. Benzinin litresi üzerinden 2 lira 37,65 kuruş, mazotta 1 lira 79,45 kuruş, LPG’de 1 lira 77,88 kuruş kilogram başına vergi alıyoruz. Bugün var olan maktu vergi tutarları aşılmamak ve bu rakamlar tavan olmak kaydıyla yeni bir koridor ürettik. Bu koridor dahilinde fiyatlardaki değişime bağlı olarak vergi tutarları da değişecek” diye konuştu.

"KUR AŞAĞI YÖNLÜ BİR SEYİR İZLEYECEK"

Bu düzenlemeye neden gerek duyulduğuna açıklık getiren Ağbal, ham petrol fiyatları ve döviz kurunun, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Jeopolitik riskler azaldığında, petrol arzı arttığında uluslararası petrol fiyatlarının da tekrar aşağı yönlü gitmesini beklediklerini vurgulayan Ağbal, “Gelecek günlerde kur hareketlerinin tekrar aşağı yönlü bir gelişme kaydedeceğini de bekliyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var. 24 Haziran seçimleri ülke için son derece önemli. 24 Haziran’dan sonra ekonomi politikalarında gerekli adımları da atacağız. Bu çerçevede kurların da bu geçici ve normali yansıtmayan seviyelerden aşağı doğru geleceğini görüyoruz” dedi. Petrol fiyatları ve uluslararası dolar fiyatlarındaki hızlı değişimler karşısında, bu değişimleri kompanse edecek bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ağbal, akaryakıt fiyatlarının bu iki değişimden otomatik etkilendiğine dikkati çekti. Ağbal, bu gelişmeleri geçici gördükleri için oynaklıkları kompanse edecek eşel mobil ÖTV sistemini uygulamaya soktuklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde kısa vadede fiyatların yukarı gitmesi nedeniyle geçici olarak vergi indirimleri kendiliğinden oluşacak. Her şey normalleştikten sonra sistem tekrar olağan seyrine gelecek. ÖTV tutarları bugünkü belirlenmiş seviyelere tekrar geri dönmüş olacak” dedi.

ÖTV GELİRLERİNE ETKİSİ

Uygulamanın bütçeye etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ağbal, bu yıl bütçe gelir performansının, öngörülerin oldukça üzerinde seyrettiğini bildirdi. Ağbal, bütçeyi asla tahrip edici bir düzenleme yapmadıklarının altını çizerek, “Biz, hesabımızı kitabımızı yaparak bu işi gerçekleştirdik” dedi.

Ağbal, EPDK tarafından ilan edilen çıkış fiyatlarını baz aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Bugünden (perşembe) itibaren vergisiz satış fiyatlarında önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket olursa o zaman bu sistem devreye girecek. EPDK’nin akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde bir sistemi var. Bu sistem uluslararası petrol fiyatları ve kurdaki değişime duyarlı. Bu sistemin formülleri belli. Her şey sabitken 17 Mayıs’tan yani bugünden itibaren bu formül çalışacak. Bu formül içinde vergisiz satış fiyatı yukarıya giderse, aynı oranda vergi aşağı gelecek. Vergisiz satış fiyatı aşağı gelirse vergi aynı oranda yukarıya gidecek. Bugün bir başlangıç günü. EPDK’nin pompa satış fiyatlarında belirlediği eşiklere gelindiğinde, o anda bu sistem devreye girecek. Fiyat gelişmeleri ve vergi koridoru dahilinde bu sistem kendiliğinden otomatik işleyecek. Örneğin, gelecek hafta bir fiyat ayarlaması ihtiyacı olursa, üreticiler formüle bağlı olarak fiyatta artış yapacak ama eş zamanlı olarak vergi aşağı geleceği için pompa fiyatlarında artış olmayacak”