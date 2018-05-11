Akasyalar kendilerini zürafadan nasıl korur?

Gökçe GÖKÇEER

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23 DİLE ÇEVRİLDİ

YANAN ORMAN 30 YILDA KENDİNE GELİYOR

Peter Wohlleben’in müthiş çalışması “Ağaçların Gizli Yaşamı”nı okurken, onların kendi aralarında iletişim kurduklarını, hafızaları olduğunu ve çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını öğrenmek, şoke edici bir etki bırakıyor. Ancak etrafımızdaki ağaçlara, doğaya, ormanlara ve içinde yaşayan canlıların birbirleriyle kurduğu mucizevi iletişime artık farklı bir gözle bakmanın ve bu düzene saygı duymanın zamanı çoktan gelmiş olmalıydı.Ormancılık eğitimi alan ve bir süre sonra memuriyet hayatına son vererek kendini çevrebilim alanında çalışmalar yapmaya adayıp yazmaya başlayan Peter Wohlleben, kitapta ağaçların nasıl iletişim kurduklarını, yardımlaştıklarını detaylarıyla, açıklayıcı şekilde anlatıyor. Ağaçlar, kökleri arasında mantarlar aracılığıyla kurulan Wood Wide Web adı verilen doğal bir ağa sahip. Bu ağ sayesinde etraftaki ağaçları kuraklık, böcek istilası ve kendilerine zarar verebilecek hayvanlar gibi tehlikelerden haberdar edebiliyorlar.Örneğin akasya ağaçlarının dalları zürafalar tarafından yenmeye başladığında, ağaç çevredeki ağaçları uyarmak için etilen gazı yaymaya başlıyor. Bu uyarıyı alan diğer ağaçlar etrafta bir zürafa olduğunu anlayarak yapraklarına tanen adı verilen asidik bir madde salgılıyor. Yüksek miktarda salgılanan tanen, otobur hayvanların ölümüne sebep olabilecek güçte… Bu yüzden zürafalar, akasya ağaçlarının dallarını, ağaçlar arası hava iletişiminin olabildiğince güçleştiği rüzgarlı havalarda yiyorlar ve birbirlerinden uzakta olan ağaçları tercih ediyorlar ki, aralarında haberleşme sağlanmış olmasın...Almanya’da Der Spiegel’in çok satanlar listesinin zirvesinde iki yıl kalan, 23 dile çevrilen ve satış rekorları kıran kitabın başarısının tesadüf olmadığı belli. Dünya çapında büyük ilgi gören çalışma, sayfaları karıştıran herkesin ağaçlara bakışını değişecek kadar güçlü bir metne sahip ve anlaşılır, açıklayıcı, ikna edici bir dille yazılmış. Kitabı okuduktan sonra ağaçlara duyduğum hayranlığın artması ve paylaşılan bilgilere duyduğum ilgi bir yana, ağaçların insanlara benzetilmesine itiraz etmek gerektiğini de söylemek zorundayım.Sayısız bilimsel araştırma ve açıklayıcı bilginin yer aldığı bu çalışmada en çok dikkatimi çeken bilgilerden biri şu oldu: Kesilmek üzere olan veya orman yangınından sonra dikilen ağaçların kökleri, yaşananlar yüzünden kök ağını kuramıyor. İşte bu yüzden yangın çıkmış bir ormanı yaklaşık 30 yıl kadar kendi haline bırakmak gerekli. Bu süre içinde ormanın dengesi eski haline dönüyor. Sıklıklar orman yangını yaşadığımız Türkiye’de, duygu yüklü diğer bilgiler kadar, bu bilgiye de ihtiyaç duyulacağına inanıyorum.Peter WohllebenÇeviri: Ali Sinan ÇulhaoğluKitap Kurdu251 sayfa