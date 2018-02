Akbank bankacılığın geleceğini şekillendiriyor

“ÜLKEMİZLE BİRLİKTE BÜYÜDÜK"



Adem Özdoğan

Teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılığını bugüne taşıyan Akbank, kuruluşunun 70. yılında, 14 bine yakın çalışanıyla tüm Türkiye’de sektöre yön verecek dönüşüm projesine imza atıyor. Güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank, bu yeni iş modelini 2018’de yaklaşık 250 şubesinde hayata geçirecek.Akbank’ın 70’inci yılına girerken, hem şubelerinde hem de iş süreçlerinde yaşanan dönüşüm programının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, "Bugün bizim için çok önemli bir gün, Akbank için bir mihenk taşı. Bankamız, bugün hem yetmişinci yılını kutluyor, hem de önümüzdeki yıllar için yeni iş modelimizi başlatıyor. Yetmiş yıllık bu bayrak yarışında yeni bir tura başlıyoruz.Akbank’ın temel misyonu her zaman sürdürülebilir ekonomik değer yaratmak oldu. Genlerimizde ihtiyatlı olmak, öngörülebilir olmak ve tutarlı olmak var. Bunları yaparken de bizim için 5 ana başarı temel taşımız var; vizyon sahibi üst yönetim, inovasyon ve teknoloji, kaliteli iş gücü, güçlü marka değeri, uzun vadeye odaklanan hissedar yapısı… Tüm bunlar neden Akbank’ın olmazsa olmazı? Çünkü bir banka, her şeyden önce güven müessesesidir. Yetmiş yıl boyunca tüm paydaşlarımıza “Güveninizin Eseriyiz” dedik. Paydaşlarımız da bize güvendi. Bu güvenin arkasında 70 yıllık bir emek, 70 yıllık bir tarih var. Bu vesileyle 70 yılda Akbank’a emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllar boyunca da Türkiye’nin güven duyulan bankası, Türkiye’nin Akbank’ı olmaya devam edeceğiz.Yenilikçi anlayışımızla, bugün burada, yarının Akbank’ını inşa ediyoruz. Bugün büyük bir değişimi başlatıyoruz. Fakat önümüzdeki yetmiş yıl boyunca da Akbank’ın kurulduğu günkü temel değerleri hiç değişmeyecek. Başta hissedarlarımız, tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için emek vereceğiz. Zoru kolaylaştırmak için tecrübemizi konuşturacağız. Proaktif, yenilikçi, dinamik olacağız. İnsan odaklı, müşteri odaklı olmayı sürdüreceğiz. Ve belki de en önemlisi, faziletli davranmaya, bankacılık ahlakına uymaya ve doğru olanı yapmaya devam edeceğiz.Bugün yetmişinci yaşımızı kutluyoruz. Yetmiş yaşın akıl ve hikmetine sahibiz ama yedi yaşındaki gibi dinç, dinamik, coşku doluyuz.. Bugün genç ama yetenekli, bilgili ve tecrübeli ekibimizle geleceğin Akbank’ını inşa etmeye başlıyoruz. Önümüzde çok heyecanlı günler bizi bekliyor.Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil basın toplantısındaki konuşmasında, "1948’de Adana’da tohumları atılan 'yöresel' bir bankadan uluslararası alanda hizmet kalitesini ispatlamış, öncü ve yenilikçi bir bankaya 70 yıllık bir yolculukla ulaştık. Bu yola 12 kişiyle çıktık, bugün 14 bine yakın büyük bir aile olduk. Bugüne kadar toplam 64 bin kişinin, neredeyse küçük bir şehir kadar insanın, geldiğimiz noktada büyük emeği var."70 yıldır bankacılıkta en iyi hizmetin, teknolojinin öncüsü olduk; kendimizi sürekli yeniledik. Değişmeyenler; Türkiye’ye olan inancımız ve etik değerlerimiz, şeffaf ve temiz bankacılık anlayışımız oldu. Çünkü Türkiye’nin geleceği, bizim geleceğimiz. Bu inançla, yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2017 sonunda Veri ve Yaşam Merkezi yatırımımızı paylaşmıştık, bugün de burada bankacılıkta bir milat olacak yeni şubemizi ve iş modelimizi anlatmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yatırımların ve yeniliklerin hepsi geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunma arzumuzun ve vizyonumuzun göstergesi. Tüm çalışmalarımızı; güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı olmak üzere beş değer üzerine oturtuyor, Akbank’ın geleceğini buna göre şekillendiriyoruz. Bu vizyonumuzla elde ettiğimiz başarılar dünya finans otoritelerince ve uluslararası kuruluşlarca da takdir ediliyor. Uzun süredir Akbank olarak Brand Finance araştırmasının sonuçlarına göre “Türkiye’nin En Değerli Banka Markası” unvanımızı koruyoruz.Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonu ile çok güçlü hazırlandıklarının ve yatırımlarını arttırdıklarının altını çizen Binbaşgil, “Sadece şubelerde görünen mimari değişimin dışında iş yapış biçimlerimizde de köklü dönüşümler gerçekleştirdik. Dünya hızla değişiyor, sadece bankacılıkta değil tüm sektörlerde bu rüzgarı hissediyoruz. Günümüzde müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da evriliyor; müşteriler daha mobil, daha hızlı ve daha birebir danışmanlık hizmeti talep ediyorlar. En değerli şey zaman. Biz de vakit nakittir diyoruz, hayatla yarışıyoruz, müşterilerimize zaman kazandırmak için çalışıyoruz.”“Müşterilerimizin yaklaşık %36’sı ve Akbanklıların %70’i millennial kuşağından oluşuyor. Bu oranlar, hizmet anlayışımız ve iş yapış biçimlerimizde belirleyici dönüşüm kriterlerimizden oldu. Basit işlemler için hayata ara vermeden devam etmek isteyen bu kuşağın ihtiyaç ve bakış açısını dikkate aldık” dedi. Türkiye’nin en nitelikli bankacılarından oluşan bir ekibe sahip olduklarının altını çizen Binbaşgil, “Bankamızın en değerli kaynağı, nitelikli insan kaynağımız. Akbanklıların %96’sı üniversite mezunu, %9’u yüksek lisans ve doktora derecesine sahip. İnovasyon sürecine tüm çalışanlarımızı dahil eden, çok daha dinamik ve şeffaf, değişimi kucaklayan bir kurumsal kültüre sahibiz. Bu kültürümüzü daha da güçlendiriyoruz” dedi.Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını, ancak uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerinin her geçen gün değerinin arttığını belirten Binbaşgil, “Basit işlemlerin şube dışına kaymasıyla, şubelerimizi uzmanlık gerektiren katma değerli finansal hizmetlerin daha etkin sunulacağı şekilde yeniden tasarladık. Bu süreçte, sadece mimariyi değil, tüm iş yapış şekillerimizi, ekranlarımızı, şube çalışanlarımızın rollerini dönüştürdük.”“Banka çapındaki dönüşüm sürecimizin vitrini, somut bir örneği bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Galata şubemiz. Bizim dönüşümümüzün temelini aslında iş yapış şeklimiz ve süreçlerimizdeki değişim oluşturuyor, mimari dönüşüm bunun bir parçası. Bu dönüşümü, Türkiye’de bankacılıktaki kültürel değişimin, ciddi bir rönesansın başlangıcı olarak görüyoruz. Dinamik, dijital, yenilikçi bir iş yapış biçimi belirledik. Müşterilerimizin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecekleri sade süreçler tasarladık. Şeffaf hizmet anlayışımızı mimarimize de taşıdık; banko ve masa olmadan ferah ve aydınlık mekanları müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz, kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini hızlı ve daha az bilgi girişiyle tamamlayacaklar. Daha az kağıt, daha az nakit ve imza işleminin olacağı şubelerimizde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacağız. Gelişmiş analitik modellerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerini hızla tespit edip onlara zaman kazandıracağız” dedi.Akbank’ın yeni iş modeliyle müşterilerine zamandan tasarruf sağlayan; sade, hızlı ve kolay bir bankacılık deneyimi sunacağını belirten Binbaşgil, “Kağıtsız yeni süreçlerimizle, sadece sözleşme işlemlerimizde yılda % 95 kağıt tasarrufu sağlayacağız. Şube içinde yapılan günlük yaklaşık 200 farklı işlemin Yeni Gişe Ekstra’larımızla self servis ve sıra beklemeden gerçekleştirilmesini sağlayarak, çalışanlarımızın ilgi ve güler yüzle müşterilerimize daha fazla zaman ayırabilmesini kolaylaştırdık. Müşterilerimizle iletişimi artık gişe bankoları ve masalar arkasından değil mobil cihazlarla donanımlı şube çalışanlarımızla birebir kuruyoruz. Bu sayede müşterilerimizle ilk temasımız olan müşteri tanışma ve kazanım süresini yarıya indirdik ve bu süreçte müşterilerden alınan her 3 imzadan 2’sini ortadan kaldırdık. Ticari kredi kartı başvuru süresini azaltarak ortalama % 75-80 oranında daha hızlı hizmet veriyor, müşterilerimize zaman kazandırıyoruz. Bunlar, yeni şubemizdeki devrim niteliğindeki dönüşümün sadece bir kaç yansıması” dedi.Akbank'taki bu büyük proje kapsamında banka genelinde 20’den fazla ekipten 100’lerce Akbanklı ile çalıştıklarını ifade eden Hakan Binbaşgil, bu yıl sonuna kadar bu yeni iş modelini 10’a yakın şubede tam mimari dönüşüm, geri kalanını ise kısmi mimarı dönüşüm ile toplamda 250 civarında şubede gerçekleştireceklerini belirtti. Binbaşgil, 2019 yılı sonunda tüm şubelerde dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.Binbaşgil konuşmasına şu şekilde devam etti, ‘’Güçlü mali yapımız sayesinde geleceğimize önemli yatırımlar yapabiliyoruz. 2017’de teknolojiye yaklaşık 150 milyon dolar kadar yatırım yaptık. Bu sene de teknolojiye benzer bir yatırım söz konusu olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde toplamda 250 milyon dolar yatırım yapacağımız Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’nin temelini attık. Ülkedeki en iyi yetenekleri bankamıza kazandırmak, inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, mevcut çalışanlarımızı da yeni iş yapış biçimlerine adapte etmek konularında da önemli yatırımlarımız var. Bugün de uzun süredir emek verdiğimiz bu yeni iş modelini şubelerimizde hayata geçiriyoruz. Güçlü mali yapı ve vizyoner bir ekibin bir arada olması ‘Yarının Akbank’ını inşa etmemizi sağlıyor. Akbank’ın ‘Bankacılığın Geleceği’ni şekillendirecek olmasından çok mutluyum.Akbank’ta başarıları bir arada kutlamanın kurumsal kültürün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Binbaşgil, “Geçtiğimiz günlerde bankamızın 70’inci yıl kutlamaları kapsamında tüm şube, bölge müdürlükleri ve genel müdürlüğümüzün dahil olduğu, 828 lokasyonda aynı anda bir kutlama yaptık. Bu anlamlı kutlamayı tüm Türkiye çapında 14 bin Akbanklı canlı yayınla, şubelerinde yer alan ekranlarından takip etti. Tüm lokasyonlarda eş zamanlı şekilde pasta kestik. Yüksek teknolojimiz kutlamalarımızı bile hep birlikte yapmamıza artık imkan sağlıyor ” dedi.Açıklamasında bankacılığa öncü yenilik ve uygulamalar kazandırırken, kurum kültürü ve geleneklerini de her zaman yaşatmayı önemsediklerini belirten Hakan Binbaşgil: “Bankamızın ilk şubesi olan Adana’daki Küçüksaat şubemizin 70 yıl önce açılışında müşterilerimize portakal suyu ve çikolata ikram edilmişti. Bu geleneğimize sadık kalarak bugün Adana Küçüksaat ve Galata şubemizde müşterilerimizi aynı ikramlarla karşıladık” dedi.Şubelerin mimari dönüşümü konusunda bundan iki yıl önce Akbank vizyonuyla örtüşecek tasarım şirketleri arayışına girdiklerini belirten Hakan Binbaşgil, geçmişte teknoloji konusunda önemli deneyimlere sahip Eight Inc. şirketiyle çalışmaya başladıklarını ve sonrasında şirket CEO’su Tim Kobe’nin bu süreci başarılı bir şekilde yönettiğini ifade etti. Toplantıda söz alan Tim Kobe; “Ajans olarak büyük fırsatları ve yenilikleri daima odak noktamızda tuttuk. Geçmişte bunu yapan Steve Jobs ve Richard Branson’dı; Bugün ise Hakan Bey ve muhteşem Akbank ekibi. Türkiye’de ilk işbirliğimizi Akbank’la yaptık. Çalışmalara başlamadan önce yaptığımız gözlemler ve araştırmada Türk insanın teknolojiye olan ilgisi tasarım sürecinde bize ilham verdi. Türkiye için büyük bir değer olan Akbank markasıyla güzel bir sinerji yakaladık. Bunun sadece Akbank ve Türk bankacılığı için değil, küresel anlamda bankacılık için harika bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.