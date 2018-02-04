Akbaş ailesi uyum içinde



O FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULMUŞTU

Haber Merkezi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen ailesiyle düğüne katıldı. Geçtiğimiz aylarda kocasının atletli fotoğrafını paylaşması sonrası çok konuşulan Yeşilmen, bu sefer paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.YelizYeşilmen, kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlamıştı. Yeliz Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.