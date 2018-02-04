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Akbaş ailesi uyum içinde

Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ve çocuklarıyla bir akrabalarının düğününe katıldı. Akbaş ailesi birbirleriyle uyum içindeydi

04 Şubat 2018, Pazar 01:54
Akbaş ailesi uyum içinde
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen ailesiyle düğüne katıldı. Geçtiğimiz aylarda kocasının atletli fotoğrafını paylaşması sonrası çok konuşulan Yeşilmen, bu sefer paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı.


O FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULMUŞTU


YelizYeşilmen, kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlamıştı. Yeliz Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.

İşte Yeliz Yeşilmen’in paylaştığı Ali Uğur Akbaş’a ait o kare:



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