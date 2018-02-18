Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit oldu

2 ASKER KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

KAYBOLAN 2 ASKERİN NAAŞINA ULAŞILDI

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Mine Bozkurt

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi'nde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4’üncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı.Askerlerden 2'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı.Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa’da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.TSK, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada; '18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır.' dedi.