SON DAKİKA

Akdeniz'de 64 kaçak göçmen boğuldu

Uluslararası Göç Örgütü, Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması sonucu 64 göçmenin boğulduğunu açıkladı

Akdeniz'de 64 kaçak göçmen boğuldu
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik botun batması sonucu 64 göçmenin boğulduğunu açıkladı.

IOM İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86'sı kurtarıldı, 8'inin cesedine ulaşıldı ve 56'sı ise hala kayıp" ifadelerini kullandı.

Giacomo, bilgilerin İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerden alındığını da aktardı.

Bu facia, Akdeniz'de "yılın en ölümcül göçmen trajedisi" olarak kayıtlara geçti.

IOM'e göre, 2017'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısı bir önceki yıla oranla yarı yarıya azalarak 171 bine gerilerken, 3 bin 116 sığınmacı da Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eski mesajları istifa getirdi

Eski mesajları istifa getirdi
New York'ta metroyu çıplaklar bastı (New York'ta Pantolonsuz Metro Yolculuğu)

New York'ta metroyu çıplaklar bastı (New York'ta Pantolonsuz Metro Yolculuğu)

Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak
İngiltere Eğitim Bakanı istifa etti

İngiltere Eğitim Bakanı istifa etti
Helikopter otoyola acil iniş yaptı

Helikopter otoyola acil iniş yaptı
Yılın en ölümcül göçmen trajedisi: Akdeniz'de 64 göçmen boğuldu

Yılın en ölümcül göçmen trajedisi: Akdeniz'de 64 göçmen boğuldu
3 doktor öldü dedi, otopsiye saatler kala uyandı

3 doktor öldü dedi, otopsiye saatler kala uyandı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten uzaya sır roket

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten uzaya sır roket
Kudüs kararı sonrası ertelemişti... Mike Pence Ortadoğu turuna çıkıyor

Kudüs kararı sonrası ertelemişti... Mike Pence Ortadoğu turuna çıkıyor
Suudi kadınlar Cuma günü ilk kez futbol maçına gidebilecek

Suudi kadınlar Cuma günü ilk kez futbol maçına gidebilecek
ABD'den 200 bin El Salvadorluya 'sınır dışı' kararı

ABD'den 200 bin El Salvadorluya 'sınır dışı' kararı