Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), yüzgeçleri zehirli aslan balıklarına karşı halkı ve balıkçıları uyarmak üzere 'Wanted' (Aranıyor) afişleri hazırladı

26 Ocak 2018, Cuma 09:55
Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, son yıllarda, iklim değişikliği ve besin ağındaki değişimlerle birlikte Akdeniz başta olmak üzere Türkiye denizlerine birçok yabancı deniz canlısı girdiğini söyledi.

Prof.Dr. Öztürk, halen Akdeniz’de 1000’e yakın türde yabancı deniz canlısı bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Öztürk, yüzgeçleri zehirli aslan balıklarının tanınmasıyla ilgili olarak da "Halkı ve balıkçıları uyarmak amacıyla bir poster hazırlayarak bütün balıkçı kasabalarına ve dalış merkezlerine  dağıtımını yapıyoruz" dedi.
 

"BALAST DEĞİŞİMİ MARMARA DENİZİ'NDE YAPILMAMALI"


TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Akdeniz’deki yabancı deniz canlılarından 450 kadarının Türkiye sularında olduğunu anlatırken, şöyle konuştu:

"Bu sayının 60 kadarını yabancı balık türleri oluşturuyor. Başta Süveyş Kanalı yoluyla girenler olmak üzere, gemi balast suları, insan eliyle taşınma ve yapışma (fouling) gibi sebeplerle bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Yeni ortama giren birçok zehirli balık, denizanası gibi türler turizm, balıkçılık gibi faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Ayrıca zehirli balıkların yenilmesi halinde halk sağlığı için yeni sorun alanları oluşturuyor. Sadece Marmara Denizi´ne gelen 90 kadar yabancı tür bulunmaktadır. Bu denize gemilerin balast sularıyla gelen  tür  sayısı 50 kadardır ve  balast değişiminin veya boşaltmanın Marmara Denizi’ne yapılmaması önerilmektedir."
 

"BİYOLOJİK SABOTAJ"


TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, yabancı deniz canlılarının birçok bölgede biyolojik sabotaj nedeni olarak adlandırıldığını, bu türlerin deniz ekosistemine vereceği zararların boyutunun tahmin edilemediğini söyledi. Prof.Dr. Öztürk, TÜDAV olarak zararlı türlerle ilgili olarak aslan balıkları konusunda halkı ve başta da balıkçıları uyarmak amacıyla bir poster hazırlayarak bütün balıkçı kasabalarına ve dalış merkezlerine  dağıtımını sürdürdüğünü anlattı.
 

YILLIK ZARARLARI 12 MİLYAR EURO


Avrupa Birliği  tarafından yapılan bir araştırmaya göre, denizlerdeki yabancı türler yılda 12 milyar euroya yakın zarara neden oluyor. Türkiye´de balon balıklarının ağlara verdiği zararlar ve iş gücü kaybı nedeniyle  küçük ölçekli balıkçılara verdiği zararın yılda 10 bin TL olarak tahmin edildiği bu zararla karşılaşanlara devlet desteği verilmesi önerildi. Bunun yanı sıra Akdeniz’e yabancı zararlı türlerin girişinin azaltılması  için deniz çayırlarının korunması ve daha fazla deniz koruma alanı oluşturulması gerektiği kaydedildi.


"AKDENİZ İÇİNDE, BAŞKA BİR AKDENİZ VAR"


TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk  Akdeniz’e giren  bu yabancı türlerin iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle bütün Akdeniz’de kolayca yaşam alanı bulabildiğini hatırlatırken, denizlerde iklim değişikliği ve yabancı türlerin yayılması konusunda ulusal bir izleme programı başlatılmasını önerdi. Prof. Dr. Öztürk, "Özetle Akdeniz´in içinde artık ağırlıkla Kızıldeniz canlılarından oluşan başka bir Akdeniz var ve bu herkesi tehdit ediyor" dedi.



DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı

Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı
Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi

Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi
Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek

Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek
Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak

Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak
Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!

Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!
Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu

Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu
Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!

Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!
Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!

Son maaşı ile bu işe girdi, 70 bin nüfuslu ilçe peşinde!
Rüyalarınıza girecek 20 bilimkurgu filmini Kerem Akça seçti

Rüyalarınıza girecek 20 bilimkurgu filmini Kerem Akça seçti

Gece sahile park ettiği otomobilini sabah denizin içinden çıkardı

Gece sahile park ettiği otomobilini sabah denizin içinden çıkardı