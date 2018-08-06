Akdeniz meyve sineği ile poşetli mücadele

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bölge ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan tarıma desteğini sürdürüyor. Tarımsal zararlılarla mücadele noktasında projeler yürüten MTSO, meyve üretiminde ciddi sıkıntı oluşturan AMS zararlısıyla mücadeleye dikkat çekerek, sorunun çözümü adına güç birliği oluşturulmasına ön ayak oldu. Aralarında MTSO’nun da yer aldığı birçok kurumun işbirliği, Tarım İl Müdürlüğü’nün organizasyonu ile söz konusu sineği yok edecek kelepçeli poşetler basılarak Mersin Valiliği koordinesinde üreticiye dağıtıldı.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, oda olarak bölgede mevcut olan ve bu sene popülasyonu daha fazla artan AMS zararlısıyla ilgili uzun süredir çalıştıklarını bildirdi. Kızıltan, bu kapsamda Mersin Valiliği'ne durumun aciliyetini ve doğuracağı sonuçları anlattıklarını kaydetti.

Mersin Valiliği önderliğinde, Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi başta olmak üzere diğer ilçe belediyeleri, muhtarlar, ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği gibi ilgili kurumların katılımıyla yol haritası belirlenmesi adına toplantılar yapmaya başladıklarını ifade eden Kızıltan, "Yapılan toplantı sonucunda ilk olarak en hızlı şekilde sinek larvası oluşumunun önüne geçilmesine karar verildi. Bu sineklerin oluşumunda yere düşen ve çürüyen meyveler önemli rol oynuyor. Bu nedenle yere düşen meyvelerin toplanması için kelepçeli poşetler bastırılması kararı alındı. İlgili kurumların destekleriyle 300 bin adet poşet bastırılarak dağıtımı sağlandı. Üreticiler ve muhtarlar bu konuda bilgilendirildi. Mersin, birlik içinde tüm kurumlarıyla önemli bir sorunu çözmek adına çok güzel bir mücadele örneği verdi. Emeği geçen tüm kurumlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ağaçlar üzerinde veya yere dökülerek zarar gören meyveler ile hasat artığı meyvelerin bölgede Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) için besin kaynağı oluşturduğunu dile getiren Kızıltan, geçen yıl AMS zararlısı nedeniyle maddi kaybın 16 milyon TL’ye ulaştığını hatırlatarak, kent ekonomisinin kaybedecek bir TL’ye dahi tahammülünün olmadığını söyledi.

"ÜLKE İTİBARI ADINA DA ÖNEMLİ"

AMS ile mücadele adına çiftçinin daha fazla ilaç kullanmak durumunda kaldığına dikkat çeken Kızıltan, bu ilaçların kalıntı sorununu da beraberinde getirdiğini bildirerek, “İlaç kullanılmaması durumunda ise gittiği ülkede üründe sinek çıktığında geri gönderiliyor. Bu durum sınır kapılarının kapanmasına kadar önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle meyvecilik ve narenciyenin güçlü olduğu bölgemiz adına yaşananlar büyük sıkıntı. Üreticiden tüccara, ihracatçıdan nakliye sektörüne kadar paralelinde birçok sektör olumsuz etkileniyor. Bu sorunun çözümü odamız ve kent ekonomisi adına önemli. Konunun önümüzdeki süreçte de takipçisi olacağız" diye konuştu.