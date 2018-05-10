Akdeniz Oyunları’nda rakipler belli oldu

Erdinç Şahin

kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecekmücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın grup maçlarındaki rakipleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Yaş Altı Milli Takımı’nın C Grubu’nda Fransa, Yunanistan ve Bosna Hersek ile mücadele edeceği belirtildi.Milliler, 22 Haziran’da24 Haziran’da26 Haziran’da iseile karşılaşacak.Organizasyonda A Grubu, İspanya, Cezayir ve Makedonya, B Grubu ise Fas, İtalya ve Libya’dan oluştu.C Grubu’nu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek. Üçer takımın yer aldığı A ve B gruplarında ise lider olan takımlar yarı final biletini alacak.Yarı final maçları 28 Haziran’da, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Haziran’da oynanacak.