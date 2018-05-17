Akdeniz Üniversitesi 10 ülkede YÖS düzenledi

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik olarak düzenlenen Akdeniz YÖS Sınavı 10 farklı ülke ve 21 merkezde 4 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Edirne ve Trabzon illeri ile Almanya Köln, Münih, Berlin, Danimarka Kopenhag, Hollanda Amsterdam, KKTC Lefkoşa, Azerbaycan Bakü, Kazakistan Almatı, Kırgızistan Bişkek, Rusya Moskova ve Suudi Arabistan’da Riyad, Cidde, Medine, Taif şehirlerinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi’ne olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Bu yılki başvurularımız geçen seneki başvurularımızın neredeyse iki katına ulaşarak 4 bin 500 öğrenciyi buldu. Söz konusu artışta üniversitemizin son zamanlarda elde ettiği akademik başarılar ile tanınırlığını arttırmasının yanı sıra YÖS’ün yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için gerek yüz yüze tanıtımlar gerekse hazırlanan Türkçe, İngilizce, Rusça reklam filmleri ve afişlerle yürütülen tanıtım kampanyasının da etkisi büyük” diye konuştu.

'HEDEF ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE ULAŞMAK'

Toplam 10 farklı ülke 21 merkezde öğrencilerin geleceği için önemli ve büyük bir sınavı başarılı bir şekilde bu sınavı tamamladıklarını belirten Rektör Ünal, “Bu yıl ilk kez ülke içinde Edirne ve Trabzon, Avrupa’da Hollanda ve Danimarka, Orta Asya’da ise Kırgızistan ve Rusya’da YÖS sınavı düzenledik. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda daha farklı coğrafyalarda YÖS sınavı düzenleyerek üniversitemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilere ulaşmak” dedi.

İHA