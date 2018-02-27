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Akdeniz Üniversitesi en iyiler arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan DÜS-2018 Üniversite Sıralamaları raporunda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) devlet üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer aldı

Akdeniz Üniversitesi en iyiler arasında
Devlet Üniversiteleri Sıralama (DÜS) raporunda, YÖK’ün kullandığı kriterlere göre devlet üniversitelerinin 2018 akademik performansı açıklandı. Akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen akademik teşviklerde, devlet üniversiteleri arasında AÜ beşinci oldu.

'TÜM GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Dünya çapındaki seçkin üniversiteler ile yarışabilir düzeye gelinmesinde araştırmanın önemine değinen AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Araştırma kültürünün hakim kılındığı bir üniversite dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir. Bu amaçla üniversitemizde araştırma ve geliştirme kültürünün içselleştirilmesi, bilimsel yayın, proje, patent ve atıf sayılarımızın artırılması için öğretim üyelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde teşvik edici politikalarla üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bir araştırma merkezi olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin sonucu olarak pek çok sıralamalarda üst sıralarda yer alıyoruz" dedi.

DHA

 


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