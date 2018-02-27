Akdeniz Üniversitesi en iyiler arasında

'TÜM GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Senim Tanay

raporunda, YÖK’ün kullandığı kriterlere göre devlet üniversitelerinin 2018 akademik performansı açıklandı. Akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen akademik teşviklerde, devlet üniversiteleri arasında AÜ beşinci oldu.Dünya çapındaki seçkin üniversiteler ile yarışabilir düzeye gelinmesinde araştırmanın önemine değinen AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal,dedi.