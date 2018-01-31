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Akdeniz Üniversitesi rektörü radyasyon skandalını doğruladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal radyasyon skandalıyla ilgili açıklama yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde yaşananlarla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığını vurgulayan Mustafa Ünal, bazı öğretim üyeleri hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edildiğini, dosyanın da gereği için YÖK'e gönderildiğini doğruladı

31 Ocak 2018, Çarşamba 13:01
Akdeniz Üniversitesi rektörü radyasyon skandalını doğruladı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, son günlerde AÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney gibi bir takım çalışmaların yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İddiaların Üniversite yönetimine ulaşmasının ardından 21 Ekim 2016 tarihinde konu ile ilgili inceleme başlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ünal, "İnceleme yapmak üzere kurulan Komisyon tarafından şu an basında da yer alan bütün iddialar ayrıntılı bir şekilde incelendi ve inceleme sonucunda isnat olunan fiiller ve ilgili kişiler hakkında 16 Mart 2017 tarihinde disiplin soruşturması açılmasına karar verildi.

Yapılan disiplin soruşturması sonucunda bir kısım öğretim üyesi hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edilmiş ve soruşturma dosyası gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. Bir öğretim üyesi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir.

Disiplin soruşturmasına konu olan fiiller aynı zamanda Ceza Hukuku anlamında da suç teşkil ettiğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu iddialar ile ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu Üniversite Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kaydetti.

'SUİSTİMALE ASLA MÜSADE ETMEDİK'

Akdeniz Üniversitesi yeni yönetimi olarak tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını belirten Rektör Ünal açıklamasında şunları söyledi:

"Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yürütülen ışınla kanser tedavisi uygulamalarına ilişkin başlattığı soruşturmayla sarsıldı. Yüzlerce kanser hastasını ilgilendiren adli ve idari soruşturmanın sonucunda ise son yılların en büyük sağlık skandalı ortaya çıktı.

Soruşturma raporunda; kanser hastaları için kritik önem taşıyan tedavi planlarının medikal fizikçi onayı aranmadan tıp öğrencileri tarafından yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı, klinikte görevli birçok personel öğrenci ve stajyerin dozimetre (radyasyon ölçer cihaz) kullanmadan görev yaptığı vurgulandı.

 


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