Akdeniz Üniversitesi rektörü radyasyon skandalını doğruladı

'SUİSTİMALE ASLA MÜSADE ETMEDİK'

NE OLMUŞTU?

Senim Tanay

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, son günlerde AÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde kanser tedavisi hizmetlerinin aksatıldığı ve izinsiz nükleer deney gibi bir takım çalışmaların yapıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.İddiaların Üniversite yönetimine ulaşmasının ardından 21 Ekim 2016 tarihinde konu ile ilgili inceleme başlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ünal, "ifadelerini kaydetti.Akdeniz Üniversitesi yeni yönetimi olarak tüm sorunların yakın takipçisi olduklarını belirten Rektör Ünal açıklamasında şunları söyledi:"Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir."Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yürütülen ışınla kanser tedavisi uygulamalarına ilişkin başlattığı soruşturmayla sarsıldı. Yüzlerce kanser hastasını ilgilendiren adli ve idari soruşturmanın sonucunda ise son yılların en büyük sağlık skandalı ortaya çıktı.Soruşturma raporunda; kanser hastaları için kritik önem taşıyan tedavi planlarının medikal fizikçi onayı aranmadan tıp öğrencileri tarafından yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı, klinikte görevli birçok personel öğrenci ve stajyerin dozimetre (radyasyon ölçer cihaz) kullanmadan görev yaptığı vurgulandı.