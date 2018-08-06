Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Hatay, Ankara, Eskişehir, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmeyen Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda aralıklı sağanak etkisini gösterecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek, dalga boyu 1-1,5 metre olacak.

Az bulutlu havanın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde, rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde eserken, dalga boyu yer yer 2 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu, Orta Ege'de 2,5 metre olmak üzere ortalama 1-2 metre olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, bölgenin doğusunda yer yer sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, Antalya Körfezi'nde sabah ve öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2-4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise yarım metre ile 1,5 metre arasında değişirken, bölgenin doğusunda 2 metreyi bulacak.