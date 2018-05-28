Akdeniz’in ortasında bir 'Mucize' doğdu

İtalya Donanması ile SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait gemilerle yapılan sekiz ayrı operasyon sonucunda 48 saat içinde iki bine yakın göçmen, Akdeniz’in ortasında teknelerden kurtarılarak, İtalya’ya ulaştırıldı.

Bu tekneler arasında en dikkat çekeni ise, bu iki sivil toplum kuruluşunun, Akdeniz’deki faaliyetlerinde kullandığı ortak gemisi Aquarius’ta dün dünyaya gözlerini açan bebek oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan (MSF) yapılan açıklamada, 70 göçmenle birlikte Katanya Limanı’na ulaştırılan bebek ve milliyeti açıklanmayan annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MSF’de görevli hemşire Aoife Ni Mhurchu, annenin Libya’dan 48 saat önce hareket ettiğine işaret ederek, “Libya’daki durum, mülteci ve göçmenler için aşırı tehlikeli. Bu doğum, 48 saat önce gerçekleşseydi bebek, Libya sahillerinde gizli bir barınakta, herhangi bir tıbbi yardım olmadan dünyaya gözlerini açacaktı.” diye konuştu.

LİBYA'DA İŞKENCE GÖRDÜLER

Miracle’ın, annenin ilk çocuğu olduğu ve doğumun çok kolay gerçekleştiği bildirildi.

MSF yetkililerine Libya’daki hapishanede bir yıla yakın süre geçirdiğini anlatan annenin, burada tutsak edildiklerini, dövüldüklerini, kendilerine az yiyecek verildiğini ve para vermeleri karşılığında serbest kalmaları için baskı gördüklerini belirttiği söylendi.

Çocuğunun babası ile birlikte birkaç ay önce bu hapishaneden kaçmayı başardıklarını da anlatan annenin, iki gün önce Libya’dan ayrılmalarına kadar yılbaşından beri bu ülkedeki bir arkadaşlarının evinde saklandıklarını da dile getirdiği belirtildi.

36'INCI BEBEK

İtalya, Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacılara denizde yardım eden ve karaya ulaştıran sivil toplum kuruluşlarına, “davranış kodeksi” imzalatmıştı.

Bazı kuruluşlar büyük oranda faaliyetlerini engelleyen bu kodekse karşı çıkmıştı.

MSF’ten yapılan açıklamada, bu kadın ve bebeğinin hikâyesinin, sivil toplum kuruluşlarının Akdeniz’deki faaliyetlerini sürdürmesinin gerekliliğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Miracle, aileleri daha iyi bir yaşam için Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken kurtarma gemilerinde ya da teknelerde doğan 36’ncı bebek oldu.

Yılbaşından bu yana İtalya’ya deniz yoluyla ulaşan sığınmacıların sayısının 10 bin 800’ü bulduğu belirtiliyor.