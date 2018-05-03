Akhisar'da tarihi 180 dakika

Bu karşılaşmada alacağı puan veya puanlarla 6 sezondur aralıksız yer aldığı ligde bitime 2 hafta kala kurtuluşunu ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılar, 9 Mayıs Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası
'nda Diyarbakır'da finale çıkıp tarihinde ilk kez kupa ve UEFA Avrupa Ligi'ne
ulaşmaya çalışacak.
Eray ve Serginho'nun
sakatlıklarının sürdüğü Akhisar'da sakatlığı bulunan Henrique de Galatasaray
karşısında forma giyemeyecek. Sissoko'nun ise cezası sona erdi. Rakibini bu sezon daha önce kupa yarı finalinde deplasmanda mağlup ederek elemeyi başaran Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk
da eski takımıyla oynanacak önemli karşılaşma öncesi futbolcularıyla çift kale maçlara katılıp moral aşılıyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel
ve yöneticiler de takımı Galatasaray
mücadelesi öncesi antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.
Erdinç Şahin