Akhisar'da tarihi 180 dakika

Erdinç Şahin

Bu karşılaşmada alacağı puan veya puanlarla 6 sezondur aralıksız yer aldığı ligde bitime 2 hafta kala kurtuluşunu ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılar, 9 Mayıs'nda Diyarbakır'da finale çıkıp tarihinde ilk kez kupa veulaşmaya çalışacak.sakatlıklarının sürdüğü Akhisar'da sakatlığı bulunan Henrique dekarşısında forma giyemeyecek. Sissoko'nun ise cezası sona erdi. Rakibini bu sezon daha önce kupa yarı finalinde deplasmanda mağlup ederek elemeyi başaran Akhisarspor'da teknik direktörda eski takımıyla oynanacak önemli karşılaşma öncesi futbolcularıyla çift kale maçlara katılıp moral aşılıyor. Yeşil-siyahlılarda Başkanve yöneticiler de takımımücadelesi öncesi antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.