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Akhisar'da tarihi 180 dakika

Teleset Mobilya Akhisarspor, 4 gün içinde tarihi derbilere çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır galip gelemeyip son 3 haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde giren Akhisarspor, pazar günü şampiyonluğa koşan lider Galatasaray'ı kritik 90 dakikada Akhisar Stadı'nda konuk edecek. 

Akhisar'da tarihi 180 dakika
Bu karşılaşmada alacağı puan veya puanlarla 6 sezondur aralıksız yer aldığı ligde bitime 2 hafta kala kurtuluşunu ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılar, 9 Mayıs Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'da finale çıkıp tarihinde ilk kez kupa ve UEFA Avrupa Ligi'ne ulaşmaya çalışacak. 

Eray ve Serginho'nun sakatlıklarının sürdüğü Akhisar'da sakatlığı bulunan Henrique de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Sissoko'nun ise cezası sona erdi. Rakibini bu sezon daha önce kupa yarı finalinde deplasmanda mağlup ederek elemeyi başaran Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk da eski takımıyla oynanacak önemli karşılaşma öncesi futbolcularıyla çift kale maçlara katılıp moral aşılıyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticiler de takımı Galatasaray mücadelesi öncesi antrenmanlarda yalnız bırakmıyor.


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