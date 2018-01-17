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Akhisar Stadı'na büyük ilgi

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un iç saha maçlarını oynamaya hazırlandığı yeni yapılan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu şimdiden taraftarların gözdesi haline geldi. "1970 saniyede büyük buluşma" adıyla düzenlenen stadyum gezi turlarına Akhisarlılar yoğun ilgi gösteriyor.

Akhisar Stadı'na büyük ilgi
Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olan 12 bin kişilik stadın tanıtımı için düzenlenen turların ilk gününde 3 grup, rehber eşliğinde detaylı bilgiler aldı. Tribünde tezahürat yaparak stadın akustiğini test eden Akhisarlılar, Türkiye'de hibrit çime sahip en büyük stadyum olma özelliği taşıyan yeni yuvalarına tam not verdi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, 28 Ocak 2018 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Antalyaspor maçında ilk kez kapılarını açacak. Akhisarlı Mimar Adnan Kazmaoğlu'nun projesini beğenen ziyaretçiler özellikle zeytin yaprağını simgeleyen çelik çatı yapıların oluşumuna hayran kaldı.

Stadın resmi sosyal medya hesabı üzerinden alınan randevuyla gerçekleştirilen turlara büyük ilgi gösteren Akhisarlılar hafta sonuna kadar tüm seansları doldurdu. Toplantı salonu, soyunma odaları ve saha içi yedek kulübesinde bol bol fotoğraf çekilen ziyaretçiler için kulübün kuruluş yılına ithafen 1970 adet hatıra bileti basıldı.


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