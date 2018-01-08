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Akhisarspor'a Paraguaylı golcü: Barrios

Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmek isteyen ve ara dönemde ilk transferini Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı forvet Seleznyov'u alarak gerçekleştiren Teleset Mobilya Akhisaspor'un Lucas Barrios'la ilgilendiği öğrenildi.

Akhisarspor'a Paraguaylı golcü: Barrios
Emnes ve Hora'nın yerine kadrosuna iki forvet almayı planlayan Akhisarspor son olarak Brezilya'nın Gremio takımında top koşturan Paraguaylı Barrios ile görüştüğü bildirildi. Devre arasında kulübünden ayrılan ve şu an boşta olan 33 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. 

Şili'nin Colo-Colo takımında kariyerine başlayan Barrios ilk Avrupa macerasını Almanya'nın Borussia Dortmund takımında yaşadı.
 

KISA SÜREDE DEFALARCA TAKIM DEĞİŞTİRDİ 


Dortmund'ta 3 sezon boyunca top koşturan deneyimli forvet, ardından Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giydi. Barrios 2013-2014'te tekrar Avrupa futboluna dönüş yaptı, Rusya'nın Spartak Moskova takımına imza attı. Ardından Fransa'nın yolunu tutan Barrios, Montpellier'de görev yaptı.

Paraguaylı oyuncun bir sonraki rotası Brezilya oldu. Barrios burada, Palmeiras ve Gremio'da oynadı. Kariyerinde çıktığı 250 maçta 106 gol atan Lucas Barrios, 27 kez de Paraguay Milli Takımı'nda oynadı. Akhisarspor'un Güney Amerika'dan 2 futbolcuyla daha flört halinde olduğu vurgulandı.  


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