Akhisarspor'a Paraguaylı golcü: Barrios

KISA SÜREDE DEFALARCA TAKIM DEĞİŞTİRDİ

Erdinç Şahin

ve'nın yerine kadrosuna iki forvet almayı planlayanson olarak'nıntakımında top koşturan Paraguaylıile görüştüğü bildirildi. Devre arasında kulübünden ayrılan ve şu an boşta olan 33 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.Şili'nintakımında kariyerine başlayanilk Avrupa macerasını'nıntakımında yaşadı.Dortmund'ta 3 sezon boyunca top koşturan deneyimli forvet, ardından Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giydi. Barrios 2013-2014'te tekrar Avrupa futboluna dönüş yaptı, Rusya'nın Spartak Moskova takımına imza attı. Ardından Fransa'nın yolunu tutan Barrios, Montpellier'de görev yaptı.Paraguaylı oyuncun bir sonraki rotası Brezilya oldu. Barrios burada, Palmeiras ve Gremio'da oynadı. Kariyerinde çıktığı 250 maçta 106 gol atan Lucas Barrios, 27 kez de Paraguay Milli Takımı'nda oynadı. Akhisarspor'un Güney Amerika'dan 2 futbolcuyla daha flört halinde olduğu vurgulandı.