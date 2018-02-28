Akhisarspor'da büyü bozuldu

CEZA ALIRSA FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYACAK

FATİH TERİM'DEN ÖVGÜ

Erdinç Şahin

Yıllardır yolunu gözlediği stadına 28 Ocak'ta ligde oynanan Antalyaspor maçıyla kavuşarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni evinde ardından çıktığı 3 maçı da kazandı. İç sahada Antalyaspor randevusundan sonra kupada Kayserispor'u 1-0, ligde Bursaspor'u 1-0,'u ise 3-0 yenerek 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisar, yeni yuvasında 3 büyüklerden birini ağırladığı ilk maçta yenilgiyle tanıştı.Kupada tarihinde ilk kez yarı final oynama heyecanı yaşayan Akhisarspor, rakibiyle 17-19 Nisan'da İstanbul'daki rövanşta final için karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, ligdeki Fenerbahçe deplasmanı öncesi kupada Teknik Direktör Okan Buruk'un da Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderilmesinin üzüntüsünü yaşadı. Daha önce ligin ilk yarısında yine Galatasaray'la oynanan deplasman maçında da tribüne yollanan Buruk, 5 maç hak mahrumiyeti cezası almıştı. Futbolcu olarak 12 yıl forma giyip 7 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kaldırdığı eski takımına karşı bu sezon çıktığı maçlarda başı yanan Buruk, PFDK'dan ceza alırsa ligde Fenerbahçe deplasmanında sahaya giremeyecek.'deki 6. sezonunda kavuştuğu Spor Toto Akhisar Stadyumu'na A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı da olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgü geldi. Terim, maç sonrasında, "Stada bayıldım, çok güzel olmuş. Bunu daha önce Akhisarlı kardeşlerimle hep konuşuyorduk. Yapanlara, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Zemin muhteşem, taraftar çok güzel, atmosfer çok güzel. Bu stat Akhisar'a yakıştı. Akhisarspor her hafta deplasmana gidiyordu ama artık evinde oynayacak. Ümit ederim statla birlikte Akhisar'ın başarıları da artar" yorumunu yaptı.