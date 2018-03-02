Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da

"KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Erdinç Şahin

Devre arasında'dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncude takımın en önemli kozu olacak.Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını boş geçmeyentakımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör, "Seleznyov'un kalitesi tartışılmaz. Kendisini çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov'la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek" dedi.DHA