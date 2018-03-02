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Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasına odaklanırken, gözler takımın golcüsü Yevhen Seleznyov'a çevrildi.

Akhisarspor'da gözler Seleznyov'da
Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve yeşil-siyahlılara çabucak adapte olan Ukraynalı oyuncu Kadıköy'de de takımın en önemli kozu olacak.
 

"KALİTESİ TARTIŞILMAZ"


Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını boş geçmeyen Seleznyov'un takımın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör Okan Buruk, "Seleznyov'un kalitesi tartışılmaz. Kendisini çok iyi şekilde çalışıyor. Hızla fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov'la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek" dedi. 

DHA


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