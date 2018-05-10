Akhisarspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım



'UMARIM TOP ŞANSI YANIMIZDA OLUR'



'OYUNUN NEREYE GİDECEĞİ ÇOK BELLİ DEĞİL'

ÇAKIR'IN İKİNCİ FİNALİ



KOCAMAN TARİHE GEÇEBİLİR!



990 GÜN KUPA PEŞİNDE

Haber Merkezi

Aatif Miguel'e faul yaptı ve Akhisarspor etkili bir yerden Eder Barbosa'yla serbest vuruş kullananacak. Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı.Fenerbahçe Soldado'yla gole çok yaklaştı ama Fatih başarılı.Hasan Ali'nin kullandığı kornerde Roman'ın kafa vuruşu dışarı çıkıyor.Akhisarspor etkili gelme şansı yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Muğdat gerideki arkadaşı Aykut'a çıkarttı ancak Aykut'un şutu doğrudan dışarı çıktı.Akhisarspor'da Soner, ceza sahası dışında topla buluştu ve çizgi üzerinde kaleyi yokladı ancak Skrtel'in sırtına çarpan top Fenerbahçe'ye geçti.Maçın en net pozisyonunu Josef'le Fenerbahçe yakaladı. Mehmet Topal'ın topuk pasında Josef sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Fatih çıkardı.Onur ve Lopes arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Giuliano oldu. Mehmet Topal sağ kanatta Şener'i buluşturdu ancak Şener'in ortasını çeleni isim Mustafa Yumlu oldu.Muğdat, Akhisarspor'da orta alanı hızlı bir şekilde geçti ancak pas verecek arkadaşını bulamadı ve Fenerbahçeli futbolcular topu taca çeldi.Akhisarspor ceza sahası içinde Soldado'yla Mustafa Yumlu'nun ikili mücadelesi sonucu Soldado yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.Fenerbahçe rakip sahada baskılı başladı. Akhisarspor kendi sahasından çıkmakta zorlanıyorMaç başladı. Her iki takıma da başarılarFatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Aykut, Onur, Barbosa, MuğdatVolkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado'Genel oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Maçın ilk bölümü rakibin daha diri olmasıyla zorluk çıkarmaya çalışacaklardır.Oyunun hızını arttırdığımız sürece kontrolü almaya çalışacağız. Oyunun doğrularını gösteren, çaba sarf eden takım sahadan galip ayrılsın. Umarım top şansı yanımızda olur.''Rakibimiz beklediğimiz 11 ile çıkıyor. Kenarları kapatmaya çalışacağız. Oyunun nereye gideceği çok belli değil. Skoru bulmaya çalışacağız. Golü bulunca daha etkili oynayan bir takımız.Ligdeki iki maçı kazanmak psikolojik olarak etki ediyor. Bizde de bu iki maçı kazanmanın bir güveni var tabii ama kupa maçı, tek maç farklı olacaktır.'Deneyimli hakem, daha önce 2010’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali’nde düdük çalmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 kazanarak mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Çakır, Akhisar’ın hiçbir kupa maçını yönetmedi. Fenerbahçe, Cünyet Çakır’ın düdük çaldığı 7 kupa mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 defa mağlup oldu.Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı.Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır'da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.Fenerbahçe, futbolda müzesine en son 25 Ağustos 2014’e Galatasaray’ı yenerek kazandığı Süper Kupa’yı götürdü. 990 gündür kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler, bu özlemi bitirmeye çok yaklaştı.Kanarya bugün Türkiye Kupası’nda Akhisar’ı mağlup edebilirse, 990 gün sonra ilk kez kupa kaldıracak.