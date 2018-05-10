Akhisarspor - Fenerbahçe maçı özeti

Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!



MAÇ ÖZETİ

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'UMARIM TOP ŞANSI YANIMIZDA OLUR'



'OYUNUN NEREYE GİDECEĞİ ÇOK BELLİ DEĞİL'

ÇAKIR'IN İKİNCİ FİNALİ



KOCAMAN TARİHE GEÇEBİLİR!



990 GÜN KUPA PEŞİNDE

Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Akhisarspor kabusu kupada da devam etti ve sarı lacivertliler ligde 2 kez kaybettiği rakibine kupada da boyun eğdi. Akhisarspor rakibi karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle ilk kez finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Avrupa Kupalarına katılma hakkı da elde etti.GOL! Fenerbahçe Josef'le farkı 1'e indiriyorAkhisarspor Barbosa'yla farkı açıyor. Akhisarspor az adamla geldi ancak gole ulaştı. Sağ kanattan açılan ortada Barbosa topu önüne aldı ve vurdu. Skrtel'in ayağına çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu. Akhisarspor kupaya bir adım daha yaklaştı.Fenerbahçe yine Fernandao'yla gole yaklaştı. Brezilyalı forvetin vuruşu dışarıdaFenerbahçe, Akhisarspor'un kaybettiği topla hızlı çıkmak istedi. Geride topla buluşan Valbuena, ileriye hareketlenen Hasan Ali'yi görmek istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.Fenerbahçe duran topla gole yaklaştı! Fernandao'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gidiyor.Akhisarspor Sissoko'yla tekrar öne geçiyor. Sissoko, Muğdat'ın sağ kanattan açtığı ortaya gerilerden gelerek kafayı vurdu ve Volkan'ı hareketsiz bıraktı. Akhisarspor yeniden öne geçti.Fenerbahçe'deoyundan çıkıyor.oyuna giriyorKullanılan kornerde ceza sahasına çıkan topa Fernandao çok sert vurdu ancak kaleci Fatih parmaklarının ucuyla çeldi.GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla golü buluyor. Şener Özbayraklı sağ kanattan hareketli topa ortasını açtı ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Fernandao en yükseğe zıplayarak kafasını vurdu. Fernandao'nun bu kafası golle sonuçlandı.Maçın ilk sarı kartı! Akhisarspor'da Soner orta alanda Josef'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördüFenerbahçe etkili geldi! Şener'in sert vuruşunda top yan ağlardaOnur Ayık sakatlık geçirdi ve sedyeyle kenara alınıyorHasan Ali'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıda. Aut.46.DK: İkinci yarı başladıFenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Alper oyundan çıkıyor. Fernandao oyuna giriyor.45.DK: İlk yarı sona erdi.Mehmet Topal, sol kanattan arkaya sarkan Hasan Ali'ye pasını attı ancak Lopes tehlikeyi fark etti ve meşin yuvarlağı kayarak taca çeldi.Akhisarspor'da golün ardından sadece Muğdat ilerde kaldı. Fenerbahçe ise tüm hatlarıyla hücum ediyor.GOL! Miguel Lopes'le Akhisar öne geçiyor. Sol kanattan Barbosa'nın ortasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Lopes topa gelişine vurdu ve top ağlardaAkhisarspor bu dakikalarda önde yaptığı baskıyla topa sahip olmaya çalışıyor.Aatif Miguel'e faul yaptı ve Akhisarspor etkili bir yerden Eder Barbosa'yla serbest vuruş kullananacak. Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı.Fenerbahçe Soldado'yla gole çok yaklaştı ama Fatih başarılı.Hasan Ali'nin kullandığı kornerde Roman'ın kafa vuruşu dışarı çıkıyor.Akhisarspor etkili gelme şansı yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Muğdat gerideki arkadaşı Aykut'a çıkarttı ancak Aykut'un şutu doğrudan dışarı çıktı.Akhisarspor'da Soner, ceza sahası dışında topla buluştu ve çizgi üzerinde kaleyi yokladı ancak Skrtel'in sırtına çarpan top Fenerbahçe'ye geçti.Maçın en net pozisyonunu Josef'le Fenerbahçe yakaladı. Mehmet Topal'ın topuk pasında Josef sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Fatih çıkardı.Onur ve Lopes arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Giuliano oldu. Mehmet Topal sağ kanatta Şener'i buluşturdu ancak Şener'in ortasını çeleni isim Mustafa Yumlu oldu.Muğdat, Akhisarspor'da orta alanı hızlı bir şekilde geçti ancak pas verecek arkadaşını bulamadı ve Fenerbahçeli futbolcular topu taca çeldi.Akhisarspor ceza sahası içinde Soldado'yla Mustafa Yumlu'nun ikili mücadelesi sonucu Soldado yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.Fenerbahçe rakip sahada baskılı başladı. Akhisarspor kendi sahasından çıkmakta zorlanıyorMaç başladı. Her iki takıma da başarılarFatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Aykut, Onur, Barbosa, MuğdatVolkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado'Genel oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Maçın ilk bölümü rakibin daha diri olmasıyla zorluk çıkarmaya çalışacaklardır.Oyunun hızını arttırdığımız sürece kontrolü almaya çalışacağız. Oyunun doğrularını gösteren, çaba sarf eden takım sahadan galip ayrılsın. Umarım top şansı yanımızda olur.''Rakibimiz beklediğimiz 11 ile çıkıyor. Kenarları kapatmaya çalışacağız. Oyunun nereye gideceği çok belli değil. Skoru bulmaya çalışacağız. Golü bulunca daha etkili oynayan bir takımız.Ligdeki iki maçı kazanmak psikolojik olarak etki ediyor. Bizde de bu iki maçı kazanmanın bir güveni var tabii ama kupa maçı, tek maç farklı olacaktır.'Deneyimli hakem, daha önce 2010’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali’nde düdük çalmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 kazanarak mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Çakır, Akhisar’ın hiçbir kupa maçını yönetmedi. Fenerbahçe, Cünyet Çakır’ın düdük çaldığı 7 kupa mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 defa mağlup oldu.Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı.Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır'da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.Fenerbahçe, futbolda müzesine en son 25 Ağustos 2014’e Galatasaray’ı yenerek kazandığı Süper Kupa’yı götürdü. 990 gündür kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler, bu özlemi bitirmeye çok yaklaştı.Kanarya bugün Türkiye Kupası’nda Akhisar’ı mağlup edebilirse, 990 gün sonra ilk kez kupa kaldıracak.