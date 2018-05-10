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Akhisarspor - Fenerbahçe maçı özeti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi.  5 gole sahne olan maçtan Akhisarspor Miguel, Sissoko ve Barbosa'nın golüyle sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

10 Mayıs 2018, Perşembe 23:58
Akhisarspor - Fenerbahçe maçı özeti
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Akhisarspor kabusu kupada da devam etti ve sarı lacivertliler ligde 2 kez kaybettiği rakibine kupada da boyun eğdi. Akhisarspor rakibi karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle ilk kez finale çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken Avrupa Kupalarına katılma hakkı da elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!

Zafer sonrası Akhisarsporlu taraftarlar sokaklara döküldü:


MAÇ ÖZETİ


Akhisarspor 3 - 2 Fenerbahçe 

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

86.DK: GOL! Fenerbahçe Josef'le farkı 1'e indiriyor

81.DK: Akhisarspor Barbosa'yla farkı açıyor. Akhisarspor az adamla geldi ancak gole ulaştı. Sağ kanattan açılan ortada Barbosa topu önüne aldı ve vurdu. Skrtel'in ayağına çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve ağlarla buluştu. Akhisarspor kupaya bir adım daha yaklaştı.

78.DK: Fenerbahçe yine Fernandao'yla gole yaklaştı. Brezilyalı forvetin vuruşu dışarıda

76.DK: Fenerbahçe, Akhisarspor'un kaybettiği topla hızlı çıkmak istedi. Geride topla buluşan Valbuena, ileriye hareketlenen Hasan Ali'yi görmek istedi ancak pasın şiddetini ayarlayamadı.

74.DK: Fenerbahçe duran topla gole yaklaştı! Fernandao'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gidiyor.

70.DK: Akhisarspor Sissoko'yla tekrar öne geçiyor. Sissoko, Muğdat'ın sağ kanattan açtığı ortaya gerilerden gelerek kafayı vurdu ve Volkan'ı hareketsiz bıraktı. Akhisarspor yeniden öne geçti.

66.DK: Fenerbahçe'de Soldado oyundan çıkıyor. Valbuena oyuna giriyor

60.DK: Kullanılan kornerde ceza sahasına çıkan topa Fernandao çok sert vurdu ancak kaleci Fatih parmaklarının ucuyla çeldi.

56.DK: GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla golü buluyor. Şener Özbayraklı sağ kanattan hareketli topa ortasını açtı ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Fernandao en yükseğe zıplayarak kafasını vurdu. Fernandao'nun bu kafası golle sonuçlandı. 

53.DK: Maçın ilk sarı kartı! Akhisarspor'da Soner orta alanda Josef'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü

52.DK: Fenerbahçe etkili geldi! Şener'in sert vuruşunda top yan ağlarda



50.DK: Onur Ayık sakatlık geçirdi ve sedyeyle kenara alınıyor

48.DK: Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıda. Aut.

46.DK: İkinci yarı başladı

Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Alper oyundan çıkıyor. Fernandao oyuna giriyor.

45.DK: İlk yarı sona erdi.

39.DK: Mehmet Topal, sol kanattan arkaya sarkan Hasan Ali'ye pasını attı ancak Lopes tehlikeyi fark etti ve meşin yuvarlağı kayarak taca çeldi.

37.DK: Akhisarspor'da golün ardından sadece Muğdat ilerde kaldı. Fenerbahçe ise tüm hatlarıyla hücum ediyor.

32.DK: GOL! Miguel Lopes'le Akhisar öne geçiyor. Sol kanattan Barbosa'nın ortasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Lopes topa gelişine vurdu ve top ağlarda



28.DK: Akhisarspor bu dakikalarda önde yaptığı baskıyla topa sahip olmaya çalışıyor.

25.DK: Aatif Miguel'e faul yaptı ve Akhisarspor etkili bir yerden Eder Barbosa'yla  serbest vuruş kullananacak. Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı.

22.DK: Fenerbahçe Soldado'yla gole çok yaklaştı ama Fatih başarılı.

21.DK: Hasan Ali'nin kullandığı kornerde Roman'ın kafa vuruşu dışarı çıkıyor.



16.DK: Akhisarspor etkili gelme şansı yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Muğdat gerideki arkadaşı Aykut'a çıkarttı ancak Aykut'un şutu doğrudan dışarı çıktı.

14.DK: Akhisarspor'da Soner, ceza sahası dışında topla buluştu ve çizgi üzerinde kaleyi yokladı ancak Skrtel'in sırtına çarpan top Fenerbahçe'ye geçti.

13.DK: Maçın en net pozisyonunu Josef'le Fenerbahçe yakaladı. Mehmet Topal'ın topuk pasında Josef sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Fatih çıkardı.

7.DK: Onur ve Lopes arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Giuliano oldu. Mehmet Topal sağ kanatta Şener'i buluşturdu ancak Şener'in ortasını çeleni isim Mustafa Yumlu oldu.

6.DK: Muğdat, Akhisarspor'da orta alanı hızlı bir şekilde geçti ancak pas verecek arkadaşını bulamadı ve Fenerbahçeli futbolcular topu taca çeldi.

5.DK: Akhisarspor ceza sahası içinde Soldado'yla Mustafa Yumlu'nun ikili mücadelesi sonucu Soldado yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.

2.DK: Fenerbahçe  rakip sahada baskılı başladı. Akhisarspor kendi sahasından çıkmakta zorlanıyor

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Akhisarspor'un ilk 11'i: 

Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Aykut, Onur, Barbosa, Muğdat

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: 

Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado

Aykut Kocaman Ziraat Türkiye Kupası final öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu:

'Genel oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Maçın ilk bölümü rakibin daha diri olmasıyla zorluk çıkarmaya çalışacaklardır.


'UMARIM TOP ŞANSI YANIMIZDA OLUR'


Oyunun hızını arttırdığımız sürece kontrolü almaya çalışacağız. Oyunun doğrularını gösteren, çaba sarf eden takım sahadan galip ayrılsın. Umarım top şansı yanımızda olur.'



Okan Buruk Ziraat Türkiye Kupası final öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu:

'Rakibimiz beklediğimiz 11 ile çıkıyor. Kenarları kapatmaya çalışacağız. Oyunun nereye gideceği çok belli değil. Skoru bulmaya çalışacağız. Golü bulunca daha etkili oynayan bir takımız.


'OYUNUN NEREYE GİDECEĞİ ÇOK BELLİ DEĞİL'


Ligdeki iki maçı kazanmak psikolojik olarak etki ediyor. Bizde de bu iki maçı kazanmanın bir güveni var tabii ama kupa maçı, tek maç farklı olacaktır.'

ÇAKIR'IN İKİNCİ FİNALİ 


Deneyimli hakem, daha önce 2010’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali’nde düdük çalmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 kazanarak mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Çakır, Akhisar’ın hiçbir kupa maçını yönetmedi. Fenerbahçe, Cünyet Çakır’ın düdük çaldığı 7 kupa mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 defa mağlup oldu.


KOCAMAN TARİHE GEÇEBİLİR!


Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır'da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.


990 GÜN KUPA PEŞİNDE


Fenerbahçe, futbolda müzesine en son 25 Ağustos 2014’e Galatasaray’ı yenerek kazandığı Süper Kupa’yı götürdü. 990 gündür kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler, bu özlemi bitirmeye çok yaklaştı.

Kanarya bugün Türkiye Kupası’nda Akhisar’ı mağlup edebilirse, 990 gün sonra ilk kez kupa kaldıracak.


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