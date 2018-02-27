Akhisarspor-Galatasaray (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

87.DK:



OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ



İKİNCİ YARI BAŞLADI

21.DK:

18.DK:



GALATASARAY'DA 3 EKSİK



YENİ STATTA İLK BÜYÜK

Erdinç Şahin

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmelerinden Akhisarspor - Galatasaray, ilk maçını Akhisar'ın yeni stadyumunda oynadı. Ev sahibi ekip Seleznyov'un golüyle öne geçmesine rağmen Galatsaray sahadan 2 - 1'lik skorla galip ayrıldı ve tur için önemli bir avantaj elde etti.GOL! Galatasara Sinan Gümüş'le öne geçti. 2 - 1. Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sinan Gümüş ön direkte çok iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.Muğdat bu kez ceza alanı dışında buluştuğu topla doğrudan kaleyi denedi ancak çerçeveyi tutturamadı.Akhisarspor'da golün sahibi Seleznyov yerini Paulo Henrique'ye bıraktı.Galatasaray'da ise Garry Rodrigues yerini Feghouli'ye bıraktı.Galatasaray'da Sinan Gümüş, Soner'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, devre arasında yaptığı itirazların ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildiÖmer Bayram'ın uzun pasıyla Larsson bir anda savunma arkasına sarktı ve ceza alanı içinde topla buluştu. Onun pasında Muğdat sağ çaprazda topu aldı ancak bayrak havadaydı.Selçuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fatih boşa çıktı. Arka direkteki Soner'den seken topu kale önünde Ahmet Çalık tamamladı.Seleznyov'la öne geçiyor. Muğdat'ın ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurduğu şutu Seleznyov'a pas oldu. Ukraynalı golcü yaptığı tek vuruşla golü yaptı.10.DK: Galatasaray'da ligde bir süredir forma şansı bulamayan Mariano iyi başladı. Sarı-kırmızılılar sık sık Mariano'nun akınlarıyla sağ kanattan yükleniyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, SeleznyovMuslera, Mariano, Serdar, Ahmet, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, SinanGalatasaray’da sakatlıkları bulunan, kupa maçının kadrosunda yer almayacak. Fernando’nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta ‘Üç Büyükler’ arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Galatasaray, bu turda Sivas Belediyespor ile eşleşti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Galatasaray, ikinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Bucaspor ile eşleşen Sarı-Kırmızılı ekip iki maçtan da 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde son şampiyon Konyaspor ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına rağmen, ikinci maçı 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Akhisarspor, 24 Erzincaspor'u 6-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. 5. turda Ankara Demirspor eşleşen Akigolar ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, evinde 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Boluspor'a ilk maçta 2-1 mağlup olan Akhisar, ikinci maçta evinde 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Süper Lig'de fırtınalar estiren Kayserispor'u ilk maçta 1-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.