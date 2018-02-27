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Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Akhisarspor'a konuk oluyor. Final yolunda avantajı kapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, yine çoğunluğu as oyunculardan oluşan kadroyla sahaya çıkacak. Bursa maçının kahramanı Gomis, Eren’in sakatlığı nedeniyle kupada da ilk 11’de görev yapacak. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11'ler)
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Galatasaray, iki ayaklı turun ilk maçında Akhisarspor’a konuk olacak. Kupayı en az lig şampiyonluğu kadar isteyen teknik direktör Fatih Terim, sahaya yine as ağırlıklı bir oyuncu grubuyla çıkacak. Cim Bom sırasıyla Sivas Belediye, Bucaspor ve Konyaspor’u eleyerek yarı finale yükseldi. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor’u eleyerek Galatasaray’ın rakibi oldu. Finale yükselen taraf, Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.

23 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 47 puan ile lider, Akhisarspor 30 puan ile 10. sırada yer alıyor.
 

Akhisarspor-Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?


İki takım arasında bu akşam salı günü 20:30'da oynanacak mücadele A SPOR'dan canlı yayınlanacak. İkinci maç ise Türk Telekom Stadı'nda 17 Nisan'da oynanacak...
 

MUHTEMEL 11'LER


Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, M. Yumlu, Ömer, Sissoko, Soner, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznyov

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Hakan, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Sinan, Belhanda, Yasin, Gomis
 

GALATASARAY'DA 3 EKSİK


Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Donk ve Denayer, kupa maçının kadrosunda yer almayacak. Fernando’nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
 

OLCAN ADIN SON ANDA BELLİ OLACAK


Akhisar’da sakatlığı nedeniyle 3-0’lık Konyaspor karşısında forma giyemeyen Olcan Adın’ın, Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
 

YENİ STATTA İLK BÜYÜK


Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta ‘Üç Büyükler’ arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Galatasaray, bu turda Sivas Belediyespor ile eşleşti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Galatasaray, ikinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Bucaspor ile eşleşen Sarı-Kırmızılı ekip iki maçtan da 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde son şampiyon Konyaspor ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına rağmen, ikinci maçı 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Akhisarspor, 24 Erzincaspor'u 6-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. 5. turda Ankara Demirspor eşleşen Akigolar ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, evinde 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Boluspor'a ilk maçta 2-1 mağlup olan Akhisar, ikinci maçta evinde 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Süper Lig'de fırtınalar estiren Kayserispor'u ilk maçta 1-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.


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