Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11'ler)

Akhisarspor-Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

OLCAN ADIN SON ANDA BELLİ OLACAK

YENİ STATTA İLK BÜYÜK

Erdinç Şahin

yarı final heyecanı bugün başlıyor.iki ayaklı turun ilk maçındakonuk olacak. Kupayı en az lig şampiyonluğu kadar isteyen teknik direktör, sahaya yine as ağırlıklı bir oyuncu grubuyla çıkacak. Cim Bom sırasıyla’u eleyerek yarı finale yükseldi.’u eleyerek Galatasaray’ın rakibi oldu. Finale yükselen taraf, Beşiktaş - Fenerbahçe arasındaki eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.23 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 47 puan ile lider, Akhisarspor 30 puan ile 10. sırada yer alıyor.İki takım arasında bu akşam salı günü 20:30'da oynanacak mücadele A SPOR'dan canlı yayınlanacak. İkinci maç ise Türk Telekom Stadı'nda 17 Nisan'da oynanacak...Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, M. Yumlu, Ömer, Sissoko, Soner, Eray, Muğdat, Larsson, SeleznyovGalatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Hakan, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Sinan, Belhanda, Yasin, GomisGalatasaray’da sakatlıkları bulunan, kupa maçının kadrosunda yer almayacak. Fernando’nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.Akhisar’da sakatlığı nedeniyle 3-0’lık Konyaspor karşısında forma giyemeyen Olcan Adın’ın, Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta ‘Üç Büyükler’ arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Galatasaray, bu turda Sivas Belediyespor ile eşleşti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Galatasaray, ikinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Bucaspor ile eşleşen Sarı-Kırmızılı ekip iki maçtan da 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde son şampiyon Konyaspor ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına rağmen, ikinci maçı 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Akhisarspor, 24 Erzincaspor'u 6-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. 5. turda Ankara Demirspor eşleşen Akigolar ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, evinde 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Boluspor'a ilk maçta 2-1 mağlup olan Akhisar, ikinci maçta evinde 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Süper Lig'de fırtınalar estiren Kayserispor'u ilk maçta 1-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.