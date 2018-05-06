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Akhisarspor - Galatasaray maçı özeti

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda son derece önemli bir öneme sahip olan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip sahadan Rodrigues'in 18. ve 20. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Akhisar'ın tek golünü ise Seleznov kaydetti. 3 gole sahne olan maçta iki takımda 1'e kez penaltı vuruşlarından yararlanamadı. Akhisar Soner, Galatasaray'da Gomis penaltı vuruşunu dışarıya gönderdi

06 Mayıs 2018, Pazar 20:58
Akhisarspor - Galatasaray maçı özeti
Akhisarspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip sahadan Rodrigues'in golleriyle sahadan galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'deki puanını 69'a çıkardı.


MAÇ ÖZETİ


Akhisarspor 1 -  2 Galatasaray 

Galatasaray'da Gomis penaltı vuruşunu dışarıya attı

90.DK: Akhisarspor yedek kulübesinde Jukac itirazları sounucu kırmızı kart gördü

83.DK: Akhisarspor, bir kez daha atak geliştirme hazırlığı içerisinde. Galatasaray'da oyuna giren oyuncular da istenilen performansı veremedi.

77.DK: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz, yerini Maicon'a bıraktı. Bu, Galatasaray'ın son değişikliğiydi.

68.DK: Akhisarspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Ryan Donk, pozisyonda sakatlık geçirdi. Donk, henüz kalkabilmiş değil.

60.DK: Linnes'in sağ kanattan açtığı orta etkisiz oldu. Akhisarspor yine uzun topla çıkıyor. Galatasaray, uzun toplarda çok etkisiz kalıyor.

59.DK: Müsait pozisyonda Gomis net fırsat harcadı! Boş kaleye sert vuran Gomis, topu üstten auta yolladı.

50.DK: GOL! Akhisarspor Seleznov'la golü buluyor. Seleznyov'un vuruşu direğe çarptı ve Serdar Aziz'e çarpıp ağlarla buluşturdu. Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle fark bire indi.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi

41.DK: Bu kez Ryan Donk, Galatasaray'da sarı kart gören futbolcu. Donk, hakemden kart istediği için kart gördü.

38.DK: Korner atışının ardından kısa süreli bir karambol yaşandı. Akhisarspor savunması, topu uzaklaştırmayı başardı.

31.DK: Akhisarspor Soner'in penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Soner Aydoğdu'nun vuruşu üstten dışarı gitti

22.DK: Harika bir kurtarış! Onur'un ceza sahasından yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.



18.DK: GOL! Galatasaray'da Rodrigues yine sahnede. Selçuk'un pası ile sol kanatta buluşan Garry Rodrigues, Dany'i geçip uzak direğe plase vuruş gönderdi ve ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

15.DK: GOL! Galatasaray Rodrigues'le golü buluyor. Linnes'in pasıyla buluşan Feghouli, bekletmeden topu içeri çevirdi. Garry Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı deplasmanda öne geçirdi.

9.DK: Genelde uzun toplarla oynanan bir maç oluyor. Bu kez Donk, hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve faul kararı çıktı.

7.DK: Akhisarspor uzun toplarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Denayer ve Serdar'ın arkasına uzun toplar atılıyor. Galatasaray'da ise Rodrigues bir top kaybı daha yaptı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Akhisarspor'un ilk 11'i: 

Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.

Galatasaray'ın ilk 11'i: 

Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis


12.RANDEVU


Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10’unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçta gülen taraf 4-2’lik skorla Galatasaray oldu.

Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa’da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.


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