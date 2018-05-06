Akhisarspor - Galatasaray maçı özeti



MAÇ ÖZETİ

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12.RANDEVU

Haber Merkezi

Akhisarspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip sahadan Rodrigues'in golleriyle sahadan galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'deki puanını 69'a çıkardı.Galatasaray'da Gomis penaltı vuruşunu dışarıya attıAkhisarspor yedek kulübesinde Jukac itirazları sounucu kırmızı kart gördüAkhisarspor, bir kez daha atak geliştirme hazırlığı içerisinde. Galatasaray'da oyuna giren oyuncular da istenilen performansı veremedi.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz, yerini Maicon'a bıraktı. Bu, Galatasaray'ın son değişikliğiydi.Akhisarspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Ryan Donk, pozisyonda sakatlık geçirdi. Donk, henüz kalkabilmiş değil.Linnes'in sağ kanattan açtığı orta etkisiz oldu. Akhisarspor yine uzun topla çıkıyor. Galatasaray, uzun toplarda çok etkisiz kalıyor.Müsait pozisyonda Gomis net fırsat harcadı! Boş kaleye sert vuran Gomis, topu üstten auta yolladı.GOL! Akhisarspor Seleznov'la golü buluyor. Seleznyov'un vuruşu direğe çarptı ve Serdar Aziz'e çarpıp ağlarla buluşturdu. Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle fark bire indi.46.DK: İkinci yarı başladıBu kez Ryan Donk, Galatasaray'da sarı kart gören futbolcu. Donk, hakemden kart istediği için kart gördü.Korner atışının ardından kısa süreli bir karambol yaşandı. Akhisarspor savunması, topu uzaklaştırmayı başardı.Akhisarspor Soner'in penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Soner Aydoğdu'nun vuruşu üstten dışarı gittiHarika bir kurtarış! Onur'un ceza sahasından yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.GOL! Galatasaray'da Rodrigues yine sahnede. Selçuk'un pası ile sol kanatta buluşan Garry Rodrigues, Dany'i geçip uzak direğe plase vuruş gönderdi ve ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.GOL! Galatasaray Rodrigues'le golü buluyor. Linnes'in pasıyla buluşan Feghouli, bekletmeden topu içeri çevirdi. Garry Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı deplasmanda öne geçirdi.Genelde uzun toplarla oynanan bir maç oluyor. Bu kez Donk, hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve faul kararı çıktı.Akhisarspor uzun toplarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Denayer ve Serdar'ın arkasına uzun toplar atılıyor. Galatasaray'da ise Rodrigues bir top kaybı daha yaptı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, GomisGalatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10’unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçta gülen taraf 4-2’lik skorla Galatasaray oldu.Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa’da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.