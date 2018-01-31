Akhisarspor - Kayserispor (Maç özeti)



SUMUDICA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Spor Toto Akhisar Stadı'nda'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Akhisarspor, 89. dakikada bulduğu golle Kayserispor'u 1-0 yendi ve yarı final için avantajı eline aldı.Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk galibiyetini alan Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikadakaydetti.Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, maçın son bölümlerinde hakem Özgür Yankaya'ya yaptığı itirazların ardından tribüne gönderildi.Kayserispor, rövanş maçında 7 Şubat tarihinde sahasında Akhisarspor'u konuk edecek ve yarı finale yükselecek takım belli olacak