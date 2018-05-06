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Akhisarspor maçı sonrası Fatih Terim'den sert açıklamalar

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, 2-1'lik Akhisarspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim, 'Siz 30 milyon Galatasaraylı'yı karşınıza mı alıyorsunuz!' diyerek isyanını dile getirdi

Akhisarspor maçı sonrası Fatih Terim'den sert açıklamalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandıkları Akhisarspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı takımın deneyimli hocası maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı: 

'Ne istatistik, ne de başka bir şey bu maç için... 2. yarı etkisiz bir Galatasaray ama sorumluluğunu bilen bir takım! Böyle maçlar oynamak kolay değil. İnanıyorum ki Allah yanımızda...

Bir şey konuşmuyoruz, bu sefer niye susuyorsun diyorlar. Susmamız demek, görmüyoruz, duymuyoruz, bir defa da olsa konuşmayacağız demek değil. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Son iki haftaya lider giriyoruz, umarım oradan da lider çıkarız."

Fatih Terim, basın toplantısında ise sözlerine açıklık getirdi. Aslan'ın hocası şu ifadeleri kullandı:

'Dünyanın ne tarafında görülmüş, çok önceden karar verilmiş bir kupa finalinin cuma günü, bir gün sonraya alındığı! Biz Akhisar ile oynayacağımız kupa yarı finalinden önce, pazar Başakşehir ile oynadık. Federasyona resmi olarak müracaatta bulunduk. Yazılara cevap vermiyorlarmış, sözlü verdikleri cevap; değiştiremezlermiş.'


'SİZ 30 MİLYON GALATASARAYLI'YI KARŞINIZA MI ALIYORSUNUZ'


'6 günde 3 maç oynadık, 3. gün deplasmana gittik. Belki rotasyon yapmazdım ben kupada değişiklik olsa. Hiçbir gerekçe göstermeden kupa finali erteleniyor.

Diyorsunuz ki, 'Akhisar'cım sen çok üzme kendini, perşembe gününe alıp ben sana 4 gün veriyorum'. Stüdyolarda fikstürü zor, ne dediğini anlamadım falan diyenler var ya, onlar hiçbir şey konuşmuyor."

"Siz 30 milyon Galatasaraylı'yı karşınıza mı alıyorsunuz. Böyle değişiklik olur mu! Kimseye sormadan danışmadan, cuma günü maç programı değişiyor. Konuşacağız ama bunların hepsini konuşacağız!'


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