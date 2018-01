Akıllı evler akıllı ağları gücünü MediaTek’ten alıyor

Adem Özdoğan

Akıllı evler ileri düzey yönlendiriciler için güçlü ve güvenli Gigabit Wi-Fi bağlantı cihazları geliştiren dünya devleri ASUS ve D-Link, dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek ile iş birliği yapıyor. MediaTek işlemcilerini kullanan bu cihazlar, kişisel bilgisayarların, akıllı telefon ve TV’lerin yanı sıra, sesle aktive edilen hoparlörler gibi yapay zekâ uyumlu teknoloji ürünleri için, evlerin her noktasını kapsayan güvenli ve yüksek performanslı kablosuz erişim sağlıyor. MediaTek’in bağlantı özelliği taşıyan sistem üzerinde çip (SoC) işlemci setleri, Mesh (örgü) ağ desteği, ileri düzey güvenlik ve Bluetooth 5.0 destekli kolay kurulum özelliklerinde sınıflarının en iyi performansını sunuyor.Günümüzde akıllı cihaz kullanımındaki hızlı ve büyük artışa dikkat çeken ASUS Kablosuz Cihazlar İş Birimi Genel Müdürü Tenlong Deng, “Tüketiciler akıllı evlerinde ihtiyaç duydukları bant genişliği ve hız için Gigabit Wi-Fi bağlantısı talep ediyorlar. MediaTek işlemcilerin gücüyle geliştirdiğimiz, yerleşik güvenlik özelliğine sahip yeni akıllı yönlendiricilerimiz, tüketicilerin evlerinin tümünü kapsayan hızlı Gigabit Wi-Fi bağlantıları kolayca kurup, keyifle kullanmasını sağlıyor” dedi.MediaTek’in yüksek entegrasyon özelliğine sahip Wi-Fi özellikli işlemci setleri arasında, MT7615, MT7621 ve ağlar için geliştirilmiş MT7622 SoC yer alıyor. Dünyanın ilk 4×4 802.11n ve Bluetooth 5.0 özellikli SoC işlemci seti olan ve özel geliştirilmiş bir Wi-Fi ağ hızlandırıcısına da sahip bulunan MT7622, bu özellikleriyle üst düzey ağ cihazı üreticilerinin aradığı esnekliği onlara sunuyor. MT7622’nin sunduğu özellikler arasında aynı anda birden çok kullancıyı yüksek performaslı bağlantıyla destekleyebilmesi; ileri düzey güvenlik sunması, sürekli iletim (streaming) ve sınır (edge) yönetimi; akıllı dolaşım ve dinamik bant yönlendirme için akıllı servis kalitesi (Smart Quality of Service / QoS) sağlaması ve Bluetooth üzerinden kolay kurulum imkanı yer alıyor.Bağlantı deneyiminin önemini vurgulayan D-Link CEO’su Anne Wei ise; “Müşterilerimiz online film izlerken, oyun oynarken ya da sadece Web’de gezinirken, benzersiz bir bağlantı deneyimi istiyor. Gücünü MediaTek’in MT7622 işlemci setinden alan yüksek performanslı AC4300 yönlendiricilerimiz; evlerin her köşesinde, çok sayıda cihaza aynı anda yüksek hızlı bağlantı sunuyor” dedi.MediaTek’in bağlantı odaklı teknolojisinin; akıllı ev ekosistemleri için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen MediaTek Akıllı Ev İş Birimi Genel Müdürü Alan Hsu, devamla şöyle dedi; “Günümüz kullanıcılarının istediği bağlantı deneyiminin ve otonom evlerin kapısını; ileri seviye yönlendiriciler için geliştirdiğimiz yüksek verimli ve esnek kabiliyetli işlemcilerle açıyoruz. Yönlendiriciler için geliştirdiğimiz çözümlerimiz; üreticilerin yüksek güvenlik sunan; Bluetooth 5.0 üzerinden kolay kurulum sağlayan, yapay zeka özelliğine sahip ağ cihazları tasarlayıp, geliştirmesini sağlıyor.”Günümüzün ağ bağlantılı akıllı evlerinin akıllı cihazlarının yarısından fazlasında Wi-Fi özellikli MediaTek işlemciler kullanılıyor. Ağ cihazları ve bağlantılı evler de dahil olmak üzere pazarın 5 segmentinde liderliği elinde bulunduran MediaTek; dünya devi üretici markaların, tüketicinin hayatını kolaylaştıran akıllı cihazlarla elektronik alanında yaşanan değişimin rotasını çizmelerine yardımcı oluyor.