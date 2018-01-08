Akıllı hoparlör satışları patlıyor

Adem Özdoğan

tarafından yapılan araştırmaya göresektörü, 2018’in en hızlı büyüyen teknoloji kolu olacak. Bu pazardaki toplam satışların 2018 yılında 60 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor.Pazarın liderliği bu yıl dave’da olacak. Apple ise belli bir pazar payına ulaşsa da zirveye yerleşemeyecek gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan veriler bu yönde.60 milyona yaklaşması beklenen satışların yüzde 65’e yakını’da satılacak. Keza şu aralar akıllı hoparlör pazarının yüzde 80’inden fazlası Amerikalı kullanıcılar tarafından oluşuyor.’in ortaya çıkardığı ilginç detaylardan birisi de akıllı hoparlörlerin VR ve AR cihazlarından daha parlak bir geleceğe sahip olması. Yeni yeni genişlemekte olanvesektörünün 2018’de akıllı hoparlörlerin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.Elbette bunların hepsi şimdilik bir varsayımdan ibaret. Fakat yılbaşı döneminde,oldukça fazla ilginin olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Aslında bu ilgide normalin çok altına düşen fiyat etiketlerinin de hayli etkili olduğunu söyleyebiliriz.