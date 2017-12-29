Akıllı hoparlör satışları yok satıyor

Adem Özdoğan

2017sektörü açısından önemli bir yıldı. Amazon ve’ın önderliğindeki pazar bu sene önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu sıçrama diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekti. Sonuç olarak Apple, Microsoft, Samsung ve Harman gibi dev isimler de 2018’de yeni bir akıllı hoparlör modeli satışa sunacağını açıklamıştı.Özellikle Amerika’darüzgarının estiğini söylemek mümkün. Kısa süre önce Amazon tarafından yapılan açıklamada giriş seviyesindeki Echo Dot akıllı hoparlörün en fazla satan ürün olduğu belirtilmişti. Gerçekten de29.99 dolarlık uygun fiyatıyla iyi bir seçenek diyebiliriz.Öte yandantarafından paylaşılan bilgilere göre, Alexa uygulamasının indirilme rakamları yılbaşı tatili ile birlikte uç seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumun temel nedeni muhtemelen birçok kişinin yılbaşı hediyesi olarak Amazon logosuna sahip bir akıllı hoparlörü seçmesi. Bilindiği üzere’un akıllı hoparlörleri, telefonumuza indirdiğimiz Alexa ile uyumlu olarak çalışıyor.Dip not olarak şunu da belirtelim. Akıllıpazarı ala sınırlı bir bölgeye hitap ediyor. Bu durumun temel nedeni ise sesli asistanların sınırlı dillerde hizmet sunması. Dolayısıyla 2018’de de Türkçe destekli bir hoparlör ile karşılaşmamız biraz zor görünüyor.