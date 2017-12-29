Akıllı hoparlör satışları yok satıyor

2017 akıllı hoparlör
sektörü açısından önemli bir yıldı. Amazon ve Google
’ın önderliğindeki pazar bu sene önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu sıçrama diğer teknoloji devlerinin de dikkatini çekti. Sonuç olarak Apple, Microsoft, Samsung ve Harman gibi dev isimler de 2018’de yeni bir akıllı hoparlör modeli satışa sunacağını açıklamıştı.
Özellikle Amerika’da Amazon
rüzgarının estiğini söylemek mümkün. Kısa süre önce Amazon tarafından yapılan açıklamada giriş seviyesindeki Echo Dot akıllı hoparlörün en fazla satan ürün olduğu belirtilmişti. Gerçekten de Echo Dot
29.99 dolarlık uygun fiyatıyla iyi bir seçenek diyebiliriz.
Öte yandan Amazon
tarafından paylaşılan bilgilere göre, Alexa uygulamasının indirilme rakamları yılbaşı tatili ile birlikte uç seviyelere ulaşmış durumda. Bu durumun temel nedeni muhtemelen birçok kişinin yılbaşı hediyesi olarak Amazon logosuna sahip bir akıllı hoparlörü seçmesi. Bilindiği üzere Amazon
’un akıllı hoparlörleri, telefonumuza indirdiğimiz Alexa ile uyumlu olarak çalışıyor.
Dip not olarak şunu da belirtelim. Akıllı hoparlör
pazarı ala sınırlı bir bölgeye hitap ediyor. Bu durumun temel nedeni ise sesli asistanların sınırlı dillerde hizmet sunması. Dolayısıyla 2018’de de Türkçe destekli bir hoparlör ile karşılaşmamız biraz zor görünüyor.
Adem Özdoğan