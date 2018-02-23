Akıllı telefon satışları 10 yıldır ilk kez düştü!

Nazlı Erdol

tarafından yapılan pazar araştırmasına göre,genelindeki akıllı telefon satışları 2017'nin son çeyreğinde yüzde 5.6 düşüş gösterdi. Böylece satışlar son 10 yılda ilk kez yönünü aşağı çevirmiş oldu.Habertürk'ün haberine göre; ilk beş içerisinde yer alan markalardan satışını artıranlar ise sadece Çinli üreticilerveoldu. Huawei'nin satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 artarken, Xiaomi'nin satış artışı yüzde 79 oldu.global satışlardaki liderliğini bu dönemde de sürdürdü. Satışları yüzde 3.6 düşmesine karşın,'ın satışları yüzde 5 düşünce'un pazar payı daha da yükseldi.2017'nin toplamına bakıldığında ise akıllı telefon satışları 2016'ya göre yüzde 2.7 artışla 1.5 milyar adete ulaştı.