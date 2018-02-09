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Akıllı telefonlarda elmas cam devri

Ortaya çıkan son bilgilere göre, akıllı telefonlarında ekranları 2019’la birlikte daha dayanıklı olacak. Keza bu dönemde elmas camlı akıllı telefonların çıkacağı belirtiliyor.
 

Akıllı telefonlarda elmas cam devri
Cihaz ve materyal geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Akhan Semiconductors tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji Mirage Diamond Glass olarak adlandırılıyor. Şirketin CEO’su Adam Khan hali hazırda bu teknolojinin bazı üreticiler tarafından test edilmeye başlandığını ve 2019’da elmas camlı akıllı telefonların satışa sunulacağını belirtiyor.

Peki Mirage Diamond Glass nasıl bir teknolojiyle karşımıza çıkacak. Bilindiği üzere şu anki dayanıklı ekran teknolojilerinde alüminyum, silikon ve oksijenden oluşan bir kimyasal bileşim kullanılıyor. Khan ve ekibi bu bileşenin içerisinde insanoğlunun bildiği en dayanıklı maddelerden biri olan elması da katmayı akıl etmiş. Nanokristaller ile yapılan yeni alaşımın mevcut ekranlara oranla çok daha dayanıklı ve sert olduğu belirtiliyor.

Kristal parçacıklarıyla oluşturulan bu yeni ekran, dokunmatik testlerini başarılı bir şekilde geçmiş durumda. Şimdi bu teknoloji ile ilgili geriye kalan tek unsur nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Malum, elmas son derece pahalı bir maden. Dolayısıyla bu yeni ekran teknolojisinin yalnızca üst segment modellerde karşımıza çıkması, çok da büyük bir sürpriz olmayacaktır.
 

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