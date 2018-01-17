Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

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Akıllı telefonu az kullanan öğrenciler daha başarılı

Belçika'da iki üniversitenin yaptığı araştırma, akıllı telefon bağımlılığının öğrencilerin akademik başarısını düşürdüğünü ortaya koydu

Akıllı telefonu az kullanan öğrenciler daha başarılı
Ghent ve Anvers üniversiteleri araştırmacıları, ekonomi ve sosyal bilimler bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 700 birinci sınıf öğrencisinin sınav dönemlerinde akıllı telefon kullanma sıklığını inceledi.

DERSTE ORTALAMA 3 KERE TELEFON KULLANILIYOR

Araştırmada, öğrencilerin her derste ortalama 3, çalışma sırasında ise saat başı 2 kere akıllı telefonunu kullandığı belirlendi.

Bu ortalamanın üstünde telefonun kullanan öğrencilerin sınav notlarının, diğer öğrencilere kıyasla yaklaşık 20 puan daha düşük olduğu görüldü.

'ZİHİNSEL YÜKE YOL AÇIYOR'

Ortalama aralıkta ya da daha az telefon kullanan öğrencilerin sınavlardan geçme oranı yüzde 70 civarındayken ortalamanın üstünde telefon kullanan öğrencilerin geçme oranı yüzde 60,6 olarak belirlendi.

Araştırmaya katkı sağlayan Ghent Üniversitesi uzmanı Simon Amez, "Öğrenciler, akıllı telefonlarını daha çok eğlence için kullanıyor. Ders ve eğlence arasında sıklıkla gidip gelmek ise zihinsel yük ve verimsizliğe yol açıyor" dedi.
 


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