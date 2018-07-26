Akıma kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, tarlada tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Sara Hammud, yıkadığı elbiseleri güneşte kurutmak için sulama için kurulan elektrik trafosuna asmaya çalıştı. Akıma kapılan kadın ağır yaralandı. Yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.