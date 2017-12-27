Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
ilk maçında Süper Lig
lideri Medipol Başakşehir
, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a
3-1 yenildi.
Giresun Atatürk Stadı'nda
oynanan mücadelede ev sahibinin golleri, 14. dakikada Diabang
, 65'te Junior ve 72'de Korkishko
(pen.) geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise Da Costa
kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
14. dakikada Korkishko'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Dialiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
65. dakikada, Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
71. dakikada, Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi.
72. dakikada Korkishko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu. 3-0
75. dakikada, Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi. 3-1
Erdinç Şahin