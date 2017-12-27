Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1

MAÇTAN DAKİKALAR:

Erdinç Şahin

ilk maçındalideri, deplasmanda3-1 yenildi.oynanan mücadelede ev sahibinin golleri, 14. dakikada, 65'te Junior ve 72'de(pen.) geldi.kaydetti.14. dakikada Korkishko'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Dialiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-065. dakikada, Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-071. dakikada, Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi.72. dakikada Korkishko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu. 3-075. dakikada, Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi. 3-1