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Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 yenildi.

27 Aralık 2017, Çarşamba 17:16
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 3-1
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 yenildi.
 
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibinin golleri, 14. dakikada Diabang, 65'te Junior ve 72'de Korkishko (pen.) geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise Da Costa kaydetti.
 

MAÇTAN DAKİKALAR:


14. dakikada Korkishko'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topla buluşan Dialiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

65. dakikada, Giresunspor farkı ikiye çıkardı. Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada, Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi. 

72. dakikada Korkishko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu. 3-0

75. dakikada, Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi. 3-1
 
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