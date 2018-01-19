Akıncı Üssü davasında 29 sanığa tahliye

ARA KARAR AÇIKLANDI

Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık avukatlarının talepleri alındı.Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, 22 sanığın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Gümüş, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Genelkurmay çatı davası"nın sanıkları Ahmet Özçetin, Akın Öztürk, Bilal Akyüz, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen ve Adnan Arıkan hakkındaki dava dosyalarının tefriki ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebinin kabulünü istedi.Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail Hakkı Özveren, Burcu Doğan, İbrahim Çalışkan, Metin Keleş, Yasin Çetin, İbrahim Yılmaz, Zafer Şinik, Sinan Sarı, Cümali Ünal, Abdullah Bingöl, Aydın Uyan, Faruk Altınok, Ümit Özdemir, Raif Fakı, Ümit İnce, Fatih Zeki Sungur, Mehmet Ateş, Erdal Ertural, Nuri Özcan, Hüseyin Görgülü, Serkan Alkaç, Mesut Üstüncan, Ali Kahrıman, Mehmet Özkul, Faruk Yayabaş, Murat Taşan, Ramazan Aytekin, İsrafil Bilir ve Faruk Yusufoğlu'nun adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki birleştirme talebinin kabulüne hükmederek, duruşmanın 12 Şubat-23 Mart 2018 tarihleri arasında görülmesini kararlaştırdı.