Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma

Akit TV’de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser’in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
NE DEMİŞTİ?
Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir
'den başlarız, Nişantaşı
, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var
" ifadelerini kullandı.
Ahmet Keser
'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
İSTANBUL (AA)
Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız
Mehmet Nuri Turan