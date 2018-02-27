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Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma

Akit TV’de yayımlanan "Gün Başlıyor" programındaki konuşma üzerine soruşturma başlatıldı

27 Şubat 2018, Salı 20:32
Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma
Akit TV’de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında  sunucu Ahmet Keser’in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza  Kanunu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.   

Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı. 

NE DEMİŞTİ?

Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullandı.

Ahmet Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. 

İSTANBUL (AA)

Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarızAkit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız


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