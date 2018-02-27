Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NE DEMİŞTİ?

Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız

Mehmet Nuri Turan

Akit TV’de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser’in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.'den başlarız,, Etiler dimi yani bir sürü hain var." ifadelerini kullandı.'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.İSTANBUL (AA)