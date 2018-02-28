Akit TV sunucusu Ahmet Keser için iddianame hazırlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma



NE OLMUŞTU?



İSTİFA ETTİ



AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ

"SİZ KİMSİNİZ?"

Serap Belovacıklı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.Sanık Ahmet Keser’in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.Öte yandan RTÜK, AKİT TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası verdi.AKİT TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı.Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.Tepki çeken açıklamaların ardından Akit TV'den yapılan açıklamada Keser'in görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Bunu ifade eden kişiyle ilgili savcılık hemen soruşturma başlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın?Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksiniz ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek... Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye'nin birliğine beraberliğine dönük apaçık bir sabotajdır.