15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Akit TV sunucusu Ahmet Keser için iddianame hazırlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Akit TV’de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser’in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

28 Şubat 2018, Çarşamba 17:30
Akit TV sunucusu Ahmet Keser için iddianame hazırlandı! 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.
         
Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5  yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
         
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
         
Sanık Ahmet Keser’in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan RTÜK, AKİT TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası verdi. 

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturmaAkit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma


NE OLMUŞTU?


AKİT TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı.



Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.


İSTİFA ETTİ 


Tepki çeken açıklamaların ardından Akit TV'den yapılan açıklamada Keser'in görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:


AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ


AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bu kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Bunu ifade eden kişiyle ilgili savcılık hemen soruşturma başlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Bunu hangi kelimeyle açıklayacaksın?
 

"SİZ KİMSİNİZ?"


Bir TV programına çıkacaksın, bu ülkedeki bazı kesimlerle ilgili hedef göstereceksiniz ve o insanlarla ilgili ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek... Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye'nin birliğine beraberliğine dönük apaçık bir sabotajdır.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde yapılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde yapılacak
Adana'nın ünlü tatlıcısı FETÖ'den hakim karşısına çıktı

Adana'nın ünlü tatlıcısı FETÖ'den hakim karşısına çıktı
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Karaman'ın Başyayla ilçesi Kaymakamı Fatih Kaşıkçı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Karaman'ın Başyayla ilçesi Kaymakamı Fatih Kaşıkçı FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar uyarısı

Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar uyarısı
Gazeteci Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası

Gazeteci Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası
Suriye'de BMGK'nin ateşkes kararına rağmen 107 sivil öldü

Suriye'de BMGK'nin ateşkes kararına rağmen 107 sivil öldü
SP lideri Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

SP lideri Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan ittifak görüşmesi iddialarına cevap

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan ittifak görüşmesi iddialarına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dede Sultan filmine ihtarname

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dede Sultan filmine ihtarname
CHP'li Atila Sertel'den TRT ile ilgili bomba iddia!

CHP'li Atila Sertel'den TRT ile ilgili bomba iddia!